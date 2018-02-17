“الإعلام”: إنجاز خطة برامجية شاملة لتسويق الخطة التنموية

أعلن وزير الإعلام محمد الجبري امس انتهاء الوزارة من إعداد خطة برامجية شاملة لتسويق الخطة التنموية للدولة والتي تعتمد على التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال الوزير الجبري في تصريح صحافي إن رؤية 2035 التنموية بركائزها السبع ستكون مادة لتلك الخطة البرامجية التي ستنفذ من خلال برامج الإذاعة والتلفزيون داخل الوزارة إضافة إلى التعاون مع مؤسسات الإنتاج بالقطاع الخاص كون الإعلام الخاص شريكا رئيسيا لنظيره الرسمي ومكملا للرسالة الوطنية.

وأشاد بالتعاون البناء بين وزارة الإعلام والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في تسويق خطة الدولة التنموية, مشيرا الى أن الوزارة انتهت من دراسة أكثر مشروع برامجي لتسويق خطة التنمية التي يشرف عليها قطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية بالوزارة.

وأضاف الجبري أنه أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع البرامجية حسب ما جاء برؤية الدولة التنموية 2035.

وأشار إلى أن الحكومة بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تولي اهتماما كبيرا لخطة التنمية في كل المجالات بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.