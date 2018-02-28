الإعلام في تحقيق الدور المطلوب

مشعل أبا الودع الحربي

مشعل أبا الودع الحربي

العالم اليوم صار قطعة صغيرة في منظور الانسان، وذلك بسرعة التواصل وتبادل المعلومات والأخبار مع وسائل الاتصالات.

والعنصر الأساس لهذا التقارب السريع هو الإعلام بأنواعه وأشكاله.

يحتل الاتصال والمعلومات والمعرفة مكانة محورية في تقدم البشر وفي مناحي حياتهم وأسباب رفاههم.

وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، التقليدية منها والحديدية، تتيح للناس في كل أنحاء العالم، إمكانية جديدة وفرصا للارتقاء في سلم التنمية. غير أن الكثير من الشعوب والأمم، لاسيما الأكثر فقرا، لا تتاح لها بصورة حقيقية ومنصفة إمكانية إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها، الأمر الذي يحرمها من الكثير من فرص التنمية الحديثة.

إن نشر الأفكار والمعلومات والمعرفة على نطاق واسع، يتم من خلال وسائل الإعلام التقليدية ومن خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة على حد سواء.

وفي هذا السياق، فإن حرية التعبير والتناول الحر للمعلومات والأفكار والمعارف والانتفاع الحر والمتكافئ بها تشكل عنصرا أساسياً لتمكين الناس وضمان مشاركتهم في مجتمعاتهم.

وللإعلام مسؤولية كبيرة في عملية التنمية المستدامة، وذلك بتزويد المجتمع بأكبر قدر من الحقائق والمعلومات الدقيقة التي يمكن للمعنيين بالتنمية التحقق من صحتها والتأكد من دقتها والتثبت من مصدرها، وبقدر ما في الإعلام من حقائق ومعلومات دقيقة، بقدر تحقيق أهداف التنمية.

إن الإنسان هو المحور والهدف الأسمى للإعلام، وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن القوى البشرية تمثل أهمية كبرى في التخطيط الإعلامي على اعتبار أن المثقفين من أفراد المجتمع (قراء – مشاهدين – مستمعين) هم هدف التخطيط الإعلامي.

وإذا كان الإعلام محاولة لربط أفكار أفراد المجتمع وتصوراتهم وقيمهم واعتقاداتهم بالتخطيط للتنمية وبأسلوب التنفيذ، ووضع المستويات الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار، فإن التخطيط الإعلامي هو أيضا ترتيب وتنظيم ذلك بوضوح اعتمادا على أن الإطار الثقافي هو الذي يصنع فكر كل أفراد المجتمع بكل ما فيها من اهتمام بالماضي وتحليل الحاضر الواقعي ونزوع إلى العمل، ومن الطبيعي أن يكون ذلك من خصائص مبادئ الاتصال الجماهيري، ومن الطبيعي أيضا أن يكون ذلك من أكثر خصوصيات التخطيط الإعلامي، إذا إن الإنسان العصري في المجتمع الحديث يتميز بعقلية تختلف كلية عن الإنسان التقليدي.

فكما أن الإعلام بقدرته، إذا كان يملك البناء، فهو أيضا يملك القدرة على الهدم وإبدال القيم بما لا يحترم مشاعر الكل، فهم يختلفون في المعتقدات والانتماءات، فعند العرض ينبغي عدم المساس بالكرامة الانسانية والتعايش المشترك.

كاتب سعودي

aally1662@gmail.com