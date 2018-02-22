الإفراج عن تسعة إيرانيين محتجزين في السعودية

طهران – د ب أ: أعلنت طهران أنه تم الإفراج عن تسعة صيادين إيرانيين كانوا محتجزين في المملكة العربية السعودية منذ عامين.

وقال مدير دائرة الثروة السمكية في مدينة بوشهر مركز محافظة بوشهر حسن أحمدي أول من أمس، إنه تم الإفراج عن تسعة صيادين من أهالي جزيرة شيف، التابعة للمدينة، بعدما ظلوا محتجزين لدى السلطات السعودية لعامين، موضحاً أن هؤلاء الصيادين عادوا بالفعل إلى ذويهم.

وأشار إلى أنه كان جرى توقيفهم على متن سفينة صيد في المياه الواقعة بين الجانبين، وأن السلطات السعودية ذكرت أنهم دخلوا مياهها الإقليمية.

وأضاف إنه نظراً لوجود حدود بحرية مشتركة بين إيران والسعودية، فإنه من الوارد جداً دخول زوارق الصيادين من البلدين للمياه الإقليمية للجانب الآخر عن غير عمد.