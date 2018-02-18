الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها باليمن

أبوظبي – أ ش أ: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أمس، استشهاد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري، أحد جنودها المشاركين في عملية “إعادة الأمل” ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وتقدمت القيادة العامة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهة أخرى، التقى قائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان أمس، نظيره الفرنسي الفريق أول ركن بحري كريستوف برازوك، الذي يزور الإمارات حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون وناقشا عدداً من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، سيما التي تتعلق بالجوانب البحرية وسبل تطويرها وتعزيزها في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.