الإمارات: سعر النفط الحالي لا يشجع على تدفق الاستثمارات

لندن – رويترز: قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي أمس ان مستوى سعر النفط الحالي لا يشجع بعد على تدفق الاستثمارات التي تحتاجها صناعة النفط.

وأضاف المزروعي الذي يرأس أوبك هذا العام متحدثا خلال مؤتمر للطاقة في لندن أن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط بل تسعى لتحقيق التوازن بالسوق.

وقال عندما سئل ان كان يرى أن سعرا بين 60 و65 دولارا للبرميل هو الامثل لصناعة النفط «هل أرى الاستثمارات الصحيحة تأتي الى السوق.. ليس بعد».

وتراجعت أسعار النفط أمس متأثرة بارتفاع الدولار الذي طغى على تقرير يفيد بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الاميركي في العقود الاجلة 61٫15 دولار للبرميل منخفضا 53 سنتا أو 0٫9 بالمئة عن سعر اخر تسوية.

ونزل خام برنت في العقود الاجلة 42 سنتا أو 0٫6 في المئة عن سعر الاغلاق السابق ليصل الى 65 دولارا للبرميل.