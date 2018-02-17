الابتكار والمستجدات في مؤتمر جمعية ابحاث طب الأسنان

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة الكويت المؤتمر السابع عشر للجمعية الكويتية لأبحاث طب الأسنان بعنوان «الابتكار في علوم طب الأسنان»، والمزمع انعقاده في السادس من مارس المقبل تحت رعاية مدير جامعة الكويت د. حسين الانصاري.

وذكر رئيس مؤتمر الجمعية الكويتية لأبحاث طب الأسنان وعميد كلية طب الأسنان د.عادل العصفور أن انعقاد هذا المؤتمر يعتبر جزءا من فعاليات خطة التعاون التي دشنت قبل عدة سنوات بين كلية طب الأسنان بجامعة الكويت والجمعية العالمية لأبحاث طب الأسنان، وذلك لتشجيع أبحاث طب الأسنان والترويج لها، حيث خصص المؤتمر لمناقشة المستجدات العلمية في مجال أبحاث صحة الفم والأسنان على الصعيد المحلي والعالمي.

وسيحاضر في المؤتمر كل من البروفسور أراي يشينوري من جامعة نيهون في اليابان عن التقنيات الحديثة في مجال الأشعة التشخيصية للوجه والفكين، والبروفسورة كريستين قالر من جامعة ريجنبرغ في ألمانيا للتحدث عن آخر التطورات والبحوث العلمية في مجال الخلايا الجذعية لعلاج جذور الأسنان،