قالت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية امس ان قيمة صادرات الكويت في الربع الاخير من العام الماضي بلغت 4.6 مليار دينار (نحو 15.2 مليار دولار اميركي) بنسبة نمو بلغت 12.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

وأضافت الادارة في لـ (كونا) ان قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 12.1 في المئة لتبلغ 2.6 مليار دينار (نحو 8.6 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016. وأوضحت ان فائض الميزان التجاري للربع الأخير من العام الماضي بلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.3 مليار دولار) بارتفاع نسبته 13.9 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016 حينما بلغ 1.7 مليار دينار (5.6 مليار دولار). وذكرت ان حجم التبادل التجاري ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 12.6 في المئة ليبلغ 7.3 مليار دينار (نحو 24 مليار دولار) مقارنة بالربع الاخير من 2016 الذي بلغ فيه 6.5 مليار دينار (نحو 21.4 مليار دولار).

وقالت ان نسبة معدل التغطية بلغت 171.8 في المئة خلال الربع الاخير من 2017 مقارنة ب170.7 في المئة خلال ذات الفترة من 2016 مبينة نسبة معدل التغطية باستثناء السلع النفطية للربع الاخير من 2017 بلغت 15.5 في المئة مقارنة ب15.9 في المئة في ذات الفترة من 2016.