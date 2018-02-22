الارصاد: طقس غائم وفرصة لأمطار متفرقة وغزيرة

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي امس ان تشهد اجواء البلاد تكاثر كميات الغيوم المصحوبة بامطار متفرقة وغزيرة على فترات قد تكون رعدية فى بعض الاحيان.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يصاحبه كتلة هوائية رطبة نسبيا ما يؤدى الى تكاثر كميات الغيوم خلال الايام المقبلة.

وذكر ان الطقس نهار “اليوم” الجمعة يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيفة الى معتدلة الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.

واضاف ان الطقس يكون ليل اليوم غائما جزئيا الى غائم والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية وحالة البحر خفيفة الى معتدلة الموج ويصل ارتفاعه الى ما بين 1 و4 اقدام مع فرصة لامطار متفرقة في وقت لاحق. وعن نهار غد السبت افاد القراوي بأن الطقس سيكون غائما جزئيا الى غائم مصحوبا بأمطار متفرقة قد تكون غزيرة ورعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 الى 45 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية.

وتوقع ان يكون الطقس في الليل غائما جزئيا الى غائم مع استمرار فرص لامطار قد تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة.

واضاف ان درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ستكون ما بين 15 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيفة الى معتدلة الموج الذي يعلو احيانا ويصل ارتفاعه الى ما بين 2 و6 اقدام مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.