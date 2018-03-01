الازرق يستضيف الفراعنة ٢٦ مايو

اعلن رئيس لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم الدكتور مشعل الربيع امس ان منتخب الكويت سيواجه نظيره المصري يوم 26 مايو المقبل وديا في الكويت.

وأضاف الربيع في تصريح صحفي ان الاتحادين الكويتي والمصري ابرما اتفاقا مبدئيا بشأن اقامة مباراة دولية ودية على استاد جابر الدولي، وأوضح ان المباراة التي ستجمع الفريقين تقام في اطار استعدادات المنتخب المصري الشقيق للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا منوها بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الربيع عن امنياته في ان يقدم المنتخب المصري في مونديال 2018 المستوى الذي تتمناه الجماهير المصرية والعربية.

وكانت لجنة التسوية في اتحاد اللعبة قد استعانت مؤخرا بالصربي رادي من نادي التضامن لقيادة منتخبنا الوطني في مباراتيه التجريبيتين امام نظيريه الاردني والكاميروني المقررتين في الواحد والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري وذلك ضمن ايام الفيفا دي، علما ان مواجهة الازرق بالفراعنة تأتي ضمن برنامج تحضيرات المنتخب الضيف للمشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل ، حيث اوقعت قرعتها مصر في المجموعة الاولى بجانب روسيا المستضيفة والاورغواي والسعودية٠

في المقابل من المقرر ان يكشف رادي عن قائمة تضم ٢٣ لاعبا في العاشر او الحادي عشر الجاري لتمثيل المنتخب الوطني وقبل المغادرة الى العاصمة الاردنية عمان لمواجهة منتخب النشاما على ارضه وبين جماهيره.