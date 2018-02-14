كتب – جابر الحمود:

نظرت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر آل هيد عدة قضايا أمن دولة وتزوير وتنوعت قراراتها بين التأجيل وحجزها للحكم.

ففي القضية الأولى ارجأت المحكمة قضية الفلبينية الداعشية والمتهمة بالانضمام الى داعش والمدانة بالجنايات 10 سنوات الى 14مارس المقبل وذلك للاطلاع والاستعداد.

وفي قضية ترديد خطاب «كفى عبثاً» والمتهمة بها الناشطة رنا السعدون قررت المحكمة حجز القضية للحكم في 21 فبراير وكانت الجنايات قضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة وألزمتها بتوقيع تعهد بكفالة مالية قدرها الف دينار .

وأرجأت الدائرة ذاتها قضية أمن دولة المتهم بها حامد بويابس باذاعة اخبار كاذبة إلى السابع من مارس لحضور محامي المتهم .

وكانت الاستئناف امتنعت في نوفمبر 2011 عن النطق بعقاب المتهم مع إلزامه بحسن السلوك لسنتين بيد أنه ارتكب جريمة استدعت محاكمته مرة أخرى.

وقررت المحكمة حجز دعوى تزوير إعلان قضية متهم بها محامي للحكم في 21 فبراير علما بأن المحامي نال البراءة أمام محكمة الجنايات في شكوى أحد خصومه في قضية سابقة.