كتب – جابر الحمود:

قررت محكمة الاستئناف وقف نظر حبس 19 داعشيا لحين قيام المتهمين بعمل معارضة أمام محكمة الجنايات ضد الحكم الصادر بحبسهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

من جهتها، قضت محكمة الجنايات امس في قضية امن الدولة رقم 49/2017 بحبس مغرد” 6 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة “العيب بالذات الأميرية”.

من جهتها، ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب المغردة رنا السعدون في قضية أمن دولة ترديد خطاب كفى عبثاً.

كما ألغت المحكمة محكمة أول درجة القاضي ببراءة محامي ومندوب ومدير مكتب مستشار وافد وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب محام مع الزامه بكفالة 3000 دينار ويلتزم بحسن السير والسلوك لمدة سنتين والامتناع عن النطق بعقاب المحامي بكفالة 1000 دينار وحبس مدير المكتب 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وفي قضية الحصول على رواتب دعم العمالة دون وجه حق ألغت المحكمة ذاتها حكم محكمة الجنايات ببراءة 24 متهماً مواطنين ومواطنات قاموا بتزوير طلبات الحصول على رواتب دعم العمالة دون علم مالكة الشركة وقضت المحكمة مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم والزامهم بحسن السير والسلوك بكفالة 200 دينار وإلزام المتهمين من الثالث إلى الرابع والعشرين برد المبالغ المستولى عليها.