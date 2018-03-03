“الاستئناف” تلزم “العدل” تعويض مواطن 10 آلاف دينار لفقدان ملف قضيته

كتب – جابر الحمود:

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة القاضي برفض دعوى تعويض مواطن ضد وزارة العدل وإدارة التنفيذ لفقدان ملف القضية الخاص بقضية ايجارات من قسم المحفوظات، وقضت “الاستئناف” بإلزام وزارة العدل والتنفيذ بتعويض المواطن 10 آلاف دينار وذلك في الدعوى المقامة عبر المحامي زيد الخباز.

وأكد الخباز أنه طلب ضم ملف القضية أمام محكمة أول درجة إلا أنها التفتت عن الطلب وتم حجز الدعوى للحكم ورفض الدعوى الأمر الذي قمنا بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وامام محكمة الاستئناف طالب المحامي الخباز بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به جراء فقدان ملف القضية الخاص به وطلب ضم ملف القضية من قسم المحفوظات دون جدوى ليطلب من المحكمة إلزام الجهة الحكومية بضم الملف الأمر الذي لم تتمكن منه الجهة الحكومية لفعلية فقدان الملف، وذلك بعد ما امتنع دفاع الحكومة عن تقديم ما يفيد عكس ذلك.