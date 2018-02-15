الاعجاز العلمي في القرآن والسنة

تفيد الدراسات الحديثة أن الدعاء تفريغ انفعالي يعالج أمراضاً كثيرة منها النفس جسمية «السيكوسوماتيك»

أقوال المفسرين

قول الله تعالى (واذا سألك عبادي عني… فيها من النداوة والرحمة والطمأنينة واليقين ما تجعل المؤمن يفر الى الله بالدعاء ويعيش في رحاب هذه الاية امنا مؤمنا واثقا في وعد الله بالاجابة.. ومن المعلوم ان للدعاء ادابا يجب ان يلتزم بها المؤمن بأن يكون الدعاء مشروعا وان يختار الاوقات والأماكن المأثورة وان يستقبل القبلة على طهارة… الخ.

وفضائل الدعاء كثيرة الدعاء طاعة الله وعبادة، واكرم شيء على الله هو الدعاء جاءت بها احاديث صحيحة والدعاء سلاح المؤمن والدعاء سبب لانشراح الصدر وعلاج الضيق والهموم… الخ.

عشرات الفضائل والفوائد النفسية والصحية وغيرها.

الاعجاز العلمي

1 – تؤكد الدراسات العلمية والطبية ان للدعاء تأثيرا ايجابيا في علاج الامراض (النفس جسمية) وذلك لان هناك علاقة بين المرض النفسي والجسمي فمثلا مرض القولون العصبي مرض عضوي (جسمي) لكنه في الاساس هو مرض نفسي يحدث نتيجة انفعالات نفسية وغضب شديد وهكذا جميع الحالات النفسية الحادة تسبب امراضا جسمية تعرف بالنفس جسمية (سيكوسو ماتيك) مثل القولون وقرحة المعدة والمفاصل وارتفاع ضغط الدم… الخ.

2 – وتؤكد التقارير العلمية بأن الرقية الشرقية كقراءة القرآن والدعاء تخفف من تلك الامراض (النفس جسمية) وكلما زاد الاعتقاد في الشفاء بالقران او الدعاء، كان العلاج ناجحا والعكس عند غياب او نقص في العقيدة والاعتقاد فلن يكون للدعاء تأثير ايجابي. وهذا ما يؤكده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اداب الدعاء وشروطه (ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه) – رواه الحاكم.

3 – تفيد الدراسات المختلفة بأن الانسان وحدة واحدة من عقل وجسم وروح ولكل واحدة منها تأثير على الاخر فللعقل تأثير شفائي على الجسم اذا امتلأت بروح الامل والتفاؤل وهذا ما يسمى طبيا (بالبلاسيبو) ولا يأتي الامل والتفاؤل الا من روح مؤمنة بالله واثقة في رجائه بالشفاء – سبحانه وتعالى (يجيب دعاء المضطر).

4 – تشير الدراسات العلمية بأن الدعاء شفاء للقلوب (تفريغ انفعالي) يزيل القلق والمخاوف ولكل حالة مرضية دعاء خاص: للهموم دعاء – للوساوس دعاء للنصر علىالاعداء دعاء – للغيث ونزول المطر دعاء – كذلك لكل شر واذى دعاء (اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وهكذا.