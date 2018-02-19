“الافتاء”: ترجمة وطباعة “المذهب الفقهية الأربعة بالأندونيسية

أعلن مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تركي المطيري بأن الإدارة بالتنسيق مع رابطة الدعاة الإندونيسيين اقامت شراكة نتج عنها ترجمة وتوزيع كتاب «المذاهب الفقهية الأربعة» (أئمتها ـ أطوارها ـ أصولها ـ آثارها) إلى اللغة الإندونيسية، وذلك بعد اطلاع الرابطة على الكتاب، حيث لمست فيه الدقة العلمية والوسطية في الطرح وبراعة الأسلوب، فطلبت ترجمته وطباعته على نفقتهم الخاصة وتوزيعه على المعاهد العلمية، ليسهل على طلاب العلم تقوية ملكتهم العلمية وتحصيل العلوم الدينية وفهم المسائل الشرعية وفق منظور شرعي سليم يلامس الدقة لدى المتلقي على الحقيقة إلى جانب العديد من المكاتب الأهلية والحكومية وشخصيات بارزة في إندونيسيا بالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات الإسلامية وأفرع الرابطة في 33 محافظة في إندونيسيا.

واثنت رابطة الدعاة الإندونيسيين على جهود إدارة الإفتاء لإنجاز هذا المشروع العلمي المثمر.

وقال المطيري: ان الكتاب يسرد تاريخ كل مذهب من المذاهب الفقهية بدءاً من بزوغ المذهب مروراً بمدارسه ورجاله ومصطلحاته المعتمدة فيه والكتب التي عليها المدار لكل مذهب والأطوار التي مرت فيها المذاهب كل على حدة.