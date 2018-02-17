“الاقتصاد والأعمال ” تنظم مؤتمر نفطي 29 مارس المقبل

بيروت – «السياسة»:

تحت شعار «فرص الأعمال خلال مرحلة الاستكشاف والتنقيب»، تنظم مجموعة الاقتصاد والأعمال ملتقى «النفط والغاز في شرق المتوسط» يوم 29 الشهر المقبل في بيروت. ويشارك في الملتقى وزراء النفط والطاقة والهيئات الحكومية المعنية في لبنان ومصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى كبريات الشركات النفطية العالمية والإقليمية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات في مختلف القطاعات.

ويشكل عقد الملتقى مباشرة بعد توقيع لبنان لاتفاقيتي للاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4و9 مع كونسورتيوم يضم ثلاث شركات هي «إيني» الإيطالية، «توتال» الفرنسية و»نوفاتك» الروسية، فرصة مناسبة لبناء علاقات العمل وعقد الشراكات حيث ينتظر أن يتم قبيل وخلال مرحلة الاستكشاف وحفر الآبار، «توقيع عشرات بل مئات العقود من الباطن في مختلف المجالات حيث ستضخّ الشركات رساميل كبيرة في الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة» حسب تعبير وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.

ويتميز الملتقى بتخصيص جانب أساسي من البرنامج لعقد جلسات خاصة لإقامة علاقات العمل وبناء الشراكات، حيث سيتم توفير قاعات صغيرة وغرف للاجتماعات مع كبار المسؤولين وقادة الشركات، مع جدولة مسبقة للمواعيد سواء بشكل مباشر أم بمساعدة الجهة المنظمة.

ويسلّط الملتقى الضوء على البيئة القانونية والتنظيمية للأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز في لبنان إضافة إلى التطورات في مصر وقبرص وفرص ومجالات التعاون الإقليمي.