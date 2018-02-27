القاهرة – وكالات: أكد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اعتزاز بلاده بـ “الدور الذي تقوم به القيادة المصرية لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة”، مشددا خلال لقائه رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال على رأس وفد برلماني يزور الإمارات حاليا، أهمية قيام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، بدورها في أسرع وقت.

من جانبها، أكدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات أمل القبيسي، أن علاقات بلادها مع مصر تمر بأقوى مرحلة في مسيرة التضامن الأخوي.

على صعيد متصل، وصفت المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني، سميرة رجب، العلاقات المصرية البحرينية بالقوية، مؤكدة وقوف البحرين بجانب مصر بمواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن البحرين والعرب كانوا وسيظلون بجانب مصر.

في غضون ذلك، دعت مصر، أمس، إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على لسان وزير الخارجية سامح شكري، بمؤتمر نزع السلاح، بجنيف، ضرورة التمسك بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي.

وفيما أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، حسابين لها على “فيس بوك” و”تويتر”، أكد رئيسها لاشين إبراهيم، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجري في ظل ضمانات دستورية وقانونية، بينما أكد المرشح، موسى مصطفى موسى، التقدم بإقرار ذمته المالية، مقدرا ثروته بنحو 100 مليون جنيه مصري..

وفيما، طالب المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي، بفتح تحقيقات عاجلة، في قضايا تعذيب واختفاء قسري، دعت الهيئة العامة للاستعلامات، لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لما اعتبرته تجاوزات ومزاعم بشأن الأوضاع المصرية.

ميدانيا، أعلن الجيش، أمس، مقتل ثلاثة عسكريين و11 مسلحا، خلال الأيام الأربعة الماضية، ضمن عملية “سيناء 2018”.

وكشف المتحدث تامر الرفاعي، إحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات، والقضاء على أربعة إرهابيين شديدي الخطورة، وضبط بؤرة بالعريش، والقضاء على سبعة إرهابيين.

وأعلن، توقيف 641 مشتبها، وتدمير 375 مخبأ وملجأ ومخزنا وخندقا، عثر بداخلها على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمتفجرات.

قضائيا، جددت النيابة العسكرية المصرية، حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، 45 يومًا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وجددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حبس محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، 45 يوما، على ذمة التحقيقات بقضية رشوة، وأجلت محكمة جنايات المنيا، محاكمة 12 متهما بالتظاهر في يناير من العام 2015، بينما ضبطت الشرطة ثلاثة متهمين بسرقة منزل عائلة المتحدث الرئاسي بالبلاد بسام راضي، في محافظة الدقهلية، بعد ساعات من الواقعة.