تجري الشرطة الدولية “الإنتربول” حاليا حملة بحث كبرى للقبض على مرتكبي جريمة “الفريزر” العائدة لعاملة فلبينية كانت تعمل في البلاد، ووصل جثمانها إلى مسقط رأسها إلويلو بالفليبين اول من امس.

ونقلت وكالات انباء عن مدير إدارة الرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج هانز ليو كاكداك، الذي رافق جثمان العاملة جوانا دانيلا في رحلة العودة إلى موطنها: نأمل بأن يكون هناك عدالة ، وأن تحقق حكومة الكويت العدالة لنا في هذه القضية.

واكد كاكداك ما كان قد ذكره وزير الخارجية الفليبيني ألان بيتر كاياتانو يوم الجمعة الماضي بعد وصول جثمان الضحية إلى مانيلا من أن المشتبه الرئيسي في هذه الجريمة هو رجل لبناني وزوجته السورية اللذان غادرا الكويت قبل وقت طويل من اكتشاف الجريمة.

واضاف: سيكون هناك اتهامات جنائية بموجب القانون الكويتي ضد المشتبه بهما. ونحن بانتظار المزيد من التفاصيل من الإنتربول الدولي حول ملاحقة هؤلاء الجناة . وأعتقد أن جزءا من التحقيق سيكون سريا في هذه المرحلة لأن البحث لا يزال جاريا.

وأعرب كاكداك عن دعمه من جديد لأسرة جوانا معربا عن تعازيه الحارة لها في هذه المحنة.

وكان عثر على جثة العاملة الفلبينية في ثلاجة “فريزر” شقة وافد لبناني بمنطقة الشعب في التاسع من فبراير الجاري بعد سنة من فقدانها. حيث اشارت المعلومات الى إنها عانت من كسور في الضلوع ونزيف داخلي قبل موتها.