سعود السمكة

سعود السمكة

الأحزاب والقوى الوطنية وممتهنو الحراك السياسي حتى لو لم يكونوا جماعات بل أفرادا يقومون بنشاطهم وحراكهم السياسي على قواعد ومثل اخلاقية رفيعة ولديهم قضية وطنية مقدسة بالنسبة لهم وجمهور يكنون له بالغ التقدير والاحترام باعتباره أوكل لهم امانة قضيتهم… مثل هؤلاء سواء كانوا احزابا أو قوى ناشطة أو أفرادا إذا عملوا عملا وفشلوا بقدراتهم عند الوصول الى الهدف المقصود سلموا الامانة لغيرهم واعتذروا عن الفشل ليأتي غيرهم بنمط جديد من الحراك وطموحات مليئة بالآمال الوطنية وتصميم على تحقيق النجاحات لقضية وطنهم ورفاهية أناسهم وبالتالي لابد أن يتحقق النجاح مهما تكررت الاخفاقات لأن هذا الهدف نبيل وأن الغاية متجردة من هوى الانحراف والانتهازية.

حزب الاخوان المسلمين مضى على تأسيسه تسعون عاما أي منذ مارس العام 1928 من القرن الماضي ومنذ ذلك اليوم وهو يتكبد الاخفاقات والفشل، ولماذا؟ لأنه حزب قائم على الانتهازية السياسية والتقية الدينية، فهو يمارس العمل السياسي بعباءة دينية ويمارس الدين بمعزل عن تعاليمه الشرعية، لأن الهدف عندهم ليس اقامة شرع الله القائم على السماحة، والالفة وقبول الآخر والتعايش مع التعددية، اذ انه حزب لا يؤمن بغير معتقداته التي استلهمها من مؤسسه حسن البنا، ويلغي جميع المعتقدات والاجتهادات والمراجع العلمية والتفسيرات، منها معتقد حرمة مشروعية الخروج على الحاكم والتمرد على ولي الأمر ورفض نظام الدولة مهما كان هذا النظام اسلاميا أم علمانيا أو اشتراكيا أم شيوعيا او قائما على النظام الديمقراطي من خلال صناديق الانتخابات.

ما الأهداف المعلنة للجماعة ووسائلها؟

طبعا وفقا لمواثيق جماعة الاخوان المسلمين المعلنة انهم يهدفون الى اصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي، الا أن هذا النظام على الصعيد المعلن، لكن على صعيد الممارسة والعمل الميداني فإن الامر هنا مختلف تماما، فعلى الصعيد السياسي فإن أي نظام هدفهم الوصول للحكم، وفي ثمانينات القرن الماضي حصل تحالف بينهم وبين الكثير من الانظمة السياسية العربية ومنها هنا في الكويت حيث تم تقريبهم من النظام وتفضيلهم على بقية القوى ومكنهم من مفاصل الدولة فاستولوا من خلال الدعم اللامحدود من النظام آنذاك على مؤسسة المسجد التي انطلقوا منها كوسيلة اعلامية داعمة للانتشار، بعد المسجد تغلغلوا في وسط الاعلام الرسمي مسموعا ومقروءا ومرئيا ثم تمددوا على الاتحادات الطلابية وبدأوا العمل على تغيير ثقافة المجتمع من خلال النشء في المدارس والمساجد والمعسكرات الربيعية والاتحادات الطلابية، حيث كرسوا في مفاهيم النشء ومعتقداته من تعليمات الشرع وضرورة اكمال الدين ان ترفض الاخر حتى لو كان مسلما اذا لم يكن ينطلق من فكر الجماعة اما اذا كان من مذهب آخر فذاك كافر اما بقية الاديان فحرام ان تعايشهم او تسلم عليهم او تهنئهم بأعيادهم او تأكل وتشرب معهم باعتبار ان هذا الحزب لا يعتقد الا بالفكر الاخواني ومعتقدات مؤسسه التي ظاهرها شرع وباطنها العذاب الشديد.

الآن بعد ان تعروا وانكشف زيفهم وغدروا منبوذين من اقرب الدول الراعية لهم، حيث وضعتهم على قوائم الارهاب، لم يعد لديهم إلا الكويت بفضل مناخها الديمقراطي وسماحة وإنسانية الحكم فيها فيفسرون هذا خوفاً وضعفاً فأخذوا يمارسون فعل الاستئساد عليها وحين غضبت الكويت من خلال سلطات الحكم فيها وطبقت عليهم بلاغة العدالة وحزم الهيبة أصبحوا يتوسلون العفو والمسامحة، ويغمزون على سلطة القضاء فيصفون احكامه احياناً تحكمها القوانين واحياناً اخرى تحكمها الأمزجة في تطاول وقح على القضاء!

لذلك مطلوب من الدولة من خلال جميع سلطاتها الدستورية ان تلتفت عن كل اباطيل وادعاءات صبيانهم ومطالباتهم بتعطيل تطبيق القوانين وأن تقمع من خلال القانون كل من يتطاول على سلطة القضاء أو يحاول التشكيك والعيب في احكامه!

آخر العامود: نتمنى على الاخ وزير الصحة بأن يصدر قراراً بتوفير الأدوية للمرضى كبار السن في مراكز مناطقهم السكنية بدل عنائهم للمستشفيات مثل مرضى “الروماتوي” وغيره على سبيل المثال باعتبار ان الوصول للمستشفيات في ظل هذا الازدحام المروري الخانق مشقة على المريض كبير السن.