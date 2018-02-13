«البئر» في «أوال» البحريني

عرضت امس ضمن فعاليات مهرجان «أوال الدولي» الحادي عشر بالبحرين مسرحية «البئر» لمركز «الزلاق الشبابي» من تأليف عباس الحايك واعداد واخراج اسماعيل مراد وتمثيل سيد محمد العلوي، نجم مساعد، نجمة بوعلاي، فهد الزري، صالح الخير، ابراهيم عبدالعزيز، وكلثم الصايغ، مساعد مخرج عبدالله البكري، تنفيذ اضاءة افنان المرباطي، ومؤثرات موسيقية محمد السعدون، وماكياج مريم الدرازي، والديكور لعبدالرحمن الرويعي والمجاميع لفرقة «الدار البحرينية».

وسبق ان حققت هذه المسرحية جائزة العرض المتكامل في مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي الاخير.

من ناحيته شكر رئيس مسرح «أوال» الفنان عبدالله ملك وكافة اعضاء المسرح، كل الشركاء والداعمين لمهرجان «أوال المسرحي الدولي»، وهم: تمكين الشريك الستراتيجي وعلى رأسهم ابراهيم جناحي، اسرة المرحوم طارق المؤيد، الهيئة العربية للمسرح، سلوى المؤيد، وهيئة البحرين للثقافة والاثار ممثلة في الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس الهيئة، والشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون، وزارة شؤون الاعلام ممثلة في علي الرميحي وزير الاعلام، مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، الهيئة الدولية للمسرح، هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام، عبدالوهاب الحواج، ومؤسسة يوسف وعايشة المؤيد الخيرية، قوة دفاع البحرين، مركز المحرق النموذجي، وزارة الشباب والرياضة ممثلة في وزير الشباب والرياضة هشام الجودر، عبدالله بن خلف الدوسري الامين العام لمجلس النواب، الفنان زكريا الغساني، هلا بحرين وملتقى الثقافة.

واضاف ملك: ان هذه الشراكة تؤكد مدى تعاون الجهات الاهلية والرسمية مع الانشطة الثقافية والمسرحية في البحرين، وايمانها بالدور الكبير الذي يطلع به الفنان البحريني في المجتمع، فمهرجان «اوال الدولي» تظاهر فنية ثقافية كبرى ومشروع وطني يقدم المعرفة وينهض بالحراك المسرحي في البحرين.