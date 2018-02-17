تستعد مؤسسة عبدالعزيز البابطين لإقامة مهرجان ربيع الشعر العربي في مارس المقبل، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وسوف يحمل هذا الموسم اسم الشاعرتين الدكتورة سعاد الصباح والدكتورة ثريا العريض من المملكة العربية السعودية، ويقام على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. ويتضمن أمسيات شعرية يحييها شعراء من مختلف أقطار الوطن العربي، وندوتين عن الشاعرتين المحتفى بهما، ومعرضاً للكتاب.

وقال رئيس المؤسسة عبدالعزيز البابطين: إن المؤسسة تعتز بالرعاية الكريمة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي واكب المهرجان منذ بداياته يقيناً منه بأهمية الثقافة في بناء المجتمع.

وأعرب البابطين عن أهمية اختيار المؤسسة للشاعرتين سعاد الصباح وثريا العريض ليكونا عنواناً لهذه الدورة، فهما شاعرتان متميزتان ولهما دور ثقافي بارز.

وأوضح البابطين أنه سيجري توزيع الجوائز على الشعراء والنقاد الفائزين بجوائز المؤسسة الخاصة بدورتها االسادسة عشرة وهم: الشاعر عمر الراجي من المملكة المغربية عن قصيدته «بريد النور”، والشاعر عبد اللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية عن ديوانه «رؤى «والشاعرة مروة حلاوة من سورية عن قصيدتها « زلفى إلى النفس «والشاعر أحمد عنتر مصطفى من مصر عن ديوانه « هكذا تكلم المتنبي» والناقد الدكتور فوزي سعد عيسى من مصر عن كتابه « النص الشعري وجماليات التلقي « والناقد الدكتور عبدالرحمن عبدالسلام محمود من مصر عن كتابه « فتنة التأويل: المتنبي..من النص إلى الخطاب” «والجائزة التكريمية للشاعر الراحل فاروق شوشة.