أشاد النائب عبد الوهاب البابطين بقرار اللجنة المالية الموافقة على قانون تعيين القياديين في الجهات الحكومية، مؤكدا أن من شأنه أن يحد من « تعيينات الكيف والمزاج والهاتف وربع الديوانية».

وأضاف البابطين في تصريح إلى الصحافيين أمس: أن البلدان لا تبنى إلا من خلال عاملين رئيسين الأول الوضع المادي والثاني العنصر البشري الذي يساهم في تحقيق الصالح العام للدولة، مشددا على أن التركيز الرئيسي يتمثل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولذلك تقدمت في دور الانعقاد السابق بخمسة اقتراحات بقوانين خاصة في تعيين القياديين.

وأوضح ان هذه المقترحات تعالج طبيعة وآلية تعيين القيادي التي تتم أحيانا بالتليفون أو بالباراشوت ، ولابد من تنظيم هذه العملية مضيفا « افرحني اعلان مقرر اللجنة المالية الاعلان عن اقرار قانون القياديين الذي يمنح التعيين بالبارشوت وتعيين اصدقاء المتنفذين وربع ديوانيتهم .

ودعا البابطين إلى تعيين الأقوياء والامناء الذين يستطيعون قيادة البلد نحو مستقبل افضل، وقال: هذا ما ركزت عليه المقترحات النيابية التي أقرتها اللجنة المالية ومنها كيفية الاعلان عن شواغر الوظائف القيادية بلا اعلان رسمي ، وتحديد شروط الترشيح للوظيفة القيادية وايضا ستكون هناك ضوابط من خلال لجنة متخصصة وليس عن طريق ترشيحات الوزراء بتقديم اسماء إلى مجلس الوزراء ، ومعايير المفاضلة بين المرشحين كما تم تحديد مدة للتعيين لاننا كنا نعاني من استمرار القياديين في المناصب لمدة تصل إلى ٢٠ أو ٢٨ سنة ، لدرجة أننا اكتشفنا سرقة بعد ٢٨ سنة من حدوثها.

وشكر اللجنة المالية على قرارها باعتماد القانون، لافتا الى ان الحكومة قد تكون لها وجهة نظر لكنها فشلت فشلا ذريعا في تعيين القياديين خلال الفترة السابقة لذلك كان البلد من سئ إلى أسوأ.

وتابع «أقول لمن يحب ان يستمر نظام التعيين بالتليفون ان هذا القانون فيه مصلحة البلد ، واذا كنت تضع الكرسي الذي تجلس عليه في كفة ومصلحة البلد في كفه فلا بارك الله فيك ولا في الكرسي الذي تجلس عليه، داعيا إلى أن يحمل القانون صفة الاولوية وان يقر في اقرب وقت.

وردا على سؤال قال البابطين: لا يهمني رأي الحكومة إذا كانت رافضة ويبقى التصويت النهائي بيد النواب والقرار للاغلبية ، والحكومة من حقها عرض مبرراتها في الجلسة ، والنواب امام مسؤولية تاريخية لإقرار هذا القانون.

وحول عدم انعقاد اللجان قال « اللجان متأخرة في عقد اجتماعاتها وهناك خلل في هذا الجانب، خصوصا وان لجنة حقوق الانسان فشلت في اكمال النصاب خلال ستة اجتماعات، بسبب إقصاء مجاميع نيابية عنها رغم أنها كانت نشطة في دور الانعقاد الفائت، ولا يخفى على أحد ان الحكومة تعاونت بشكل سئ مع مجموعة معينة والان نتجرع نتيجة هذا الاتفاق.

وقال «متى تجاوبت الحكومة مع الملفات المهمة سيكون هناك تعاون بين السلطتين ، ونحن دائما نقول ان اللجان مطبخ المجلس والان بدأت اللجان بتقديم قوانينها على الحكومة التعاون في اقرار تلك القوانين.

وبين انه خلال جلسة الغد (اليوم) سيستكمل المجلس تعديل قانون الجيش من خلال تعيين غير الكويتين كضباط صف واعتقد أن هذا التعديل يحتاج إلى تعديل فني جزئي سيتقدم به، لافتا إلى أن هناك طلبا نيابيا بشأن الاستعجال بمناقشة قانون المعاقين.

وحول تقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية بشأن عدم حبس النواب الا بعد صدور حكم نهائي بات اكد البابطين ان هذا القانون يجب أن يأخذ صفة الاولوية لأن هناك وضعاً يجب أن يتم تصحيحه فربما يخرج النائب بعد حبسه بحكم من محكمة الاستئناف اذا قضت التمييز له بالبراءة ونكون قد أضعنا فترة طويلة على النائب وقيدنا ممارسته عمله.

وأضاف «من يقول ان هذا الاقتراح فيه تمييز ويخالف الدستور أقول ان النائب لديه صلاحيات تختلف عن المواطن العادي وهو يمثل الشعب وبالتالي يجب أن تكون له حماية خاصة تمكنه من القيام بدوره».