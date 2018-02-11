“البارزاني الخيرية”: فرصة لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي

اربيل – كونا: أكد مندوب مؤسسة البارزاني الخيرية آوات مصطفى امس ان مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق الذي يعقد اليوم “الاثنين” فرصة لتعزيز العمل الانساني الاغاثي في العراق.

وقال مصطفى في تصريح لـ (كونا) ان مؤسسة البارزاني الخيرية هي المؤسسة الخيرية الوحيدة باقليم كردستان التي ستشارك في اعمال المؤتمر الى جانب العديد من المنظمات العراقية والدولية.

واوضح ان وفد المؤسسة الذي يرأسه سيطرح خلال المؤتمر الاهداف والاسس المتبعة حول كيفية اعادة اعمار العراق اضافة الى عرض نشاطات المؤسسة من خلال ايصال المساعدات الى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين خصوصا المساعدات المقدمة من قبل دولة الكويت بالتنسيق مع المؤسسة.

واشار مصطفى الى انه سيتم ايضا مناقشة سبل اعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) خصوصا مناطق سهل نينوى وسنجار وزمار.