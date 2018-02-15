«البترولية المستقلة»: 6٫2 مليون دينار أرباحاً صافية في 2017

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة، خلف أحمد الخلف: إن أداء المجموعة خلال عام 2017 كان جيداً، إذ بلغ صافي الربح 6.232 ملايين دينار، ما يعادل 37.32 فلس للسهم، بزيادة 24.4٪ عما كانت عليه أرباح الشركة عام 2016.

واشار خلال الجمعية العامة العادية للشركةـ التي انعقدت اول من أمس، الى استمرار المنافسة الشديدة من قبل شركات المتاجرة العالمية العملاقة، خصوصاً في أسواق أفريقيا، لافتاً الى أن ذلك لم يمنع «البترولية» من ممارسة نشاطها في تلك الأسواق. وأوضح أن المجموعة تهتم دائماً بفتح أسواق جديدة في تلك المناطق. وبيّن أن حصة مبيعات المجموعة البترولية في الخليج والبحر الأحمر بلغت 32 في المئة من مجموع مبيعاتها.

وأوضح أن مبيعات المجموعة من المواد البترولية المكررة في حوض البحر الأبيض المتوسط بلغت 1.1 مليون طن، مناصفة تقريباً بين لبنان ومراكش.

ولفت الى ان أهم حدث للمجموعة خلال السنة المالية 2017 هو زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 15.2 مليون دينار إلى 18.8 مليون، أي بزيادة قدرها 3.6 ملايين دينار، بما يعادل إصدار 36.157 مليون سهم جديد، تمثل زيادة بنسبة 23.8 في المئة في رأس المال المصدر والمدفوع الحالي للمجموعة. ليزداد عدد الأسهم المصدرة من 152.250 مليون سهم إلى 188.407 مليوناً. وتمت عملية الاصدار على أساس 100 فلس للسهم الواحد مضافاً إليه 200 فلس علاوة إصدار.

وبيّن الخلف أن زيادة رأس المال شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المساهمين، وتمت بنجاح في شهر يوليو 2017، مشيراً الى ان حقوق المساهمين بلغت 96.4 مليون دينار في نهاية 2017، أي ما يعادل نحو 511 فلساً للسهم الواحد، بالمقارنة لنهاية 2016، حيث كانت حقوق المساهمين 85.724 مليون دينار، أي ما يعادل 563 فلساً للسهم الواحد.

وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على البيانات المالية المدققة المنتهية في ديسمبر 2017، كما أقرت توزيع أرباح بمقدار 30 في المئة نقداً، وذلك بمبلغ اجمالي 5.6 مليون دينار عن السنة المالية 2017 للمساهمين المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.