«البترول الوطنية» ازدانت لاستقبال الأعياد الوطنية

استعدت شركة البترول الوطنية الكويتية لاستقبال الأعياد الوطنية بتنفيذ مجموعة من أعمال الزينة والإضاءة في مبناها الرئيسي، وفي عدد من شوارع البلاد الرئيسية والفرعية.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة خلود المطيري إن «البترول الوطنية» درجت على المشاركة سنوياً في احتفالات العيد الوطني وذكرى التحرير، من خلال أنشطة تتنوع من عام لآخر، وتظهر في مجملها مدى ابتهاج موظفي الشركة بهذه المناسبات العزيزة على الجميع.

وأوضحت أن أعمال الزينة شملت مدخل المبنى الرئيسي، الذي تزيَّن بأعلام الدولة وصور سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ومعالم الكويت البارزة، منوهة إلى أنه يمكن للقادمين إلى مدينة الأحمدي في المساء، وكذلك مستخدمي طريق الملك فهد، مشاهدة المبنى بإضاءته الفريدة، التي تعرض مجموعة من اللوحات والصور المرتبطة بالكويت ومسيرتها التنموية.

وأضافت المطيري أنه جرى منذ مطلع شهر فبراير تعليق لافتات على امتداد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وبمحاذاة المبنى الرئيسي، مشيرة إلى أن الشركة أنتجت كذلك فيلماً قصيراً سيبث للجمهور بالتزامن مع المناسبة، إضافة إلى تخصيص حيز بارز من مطبوعاتها الدورية للاحتفاء بالأعياد الوطنية.

وتقدمت المطيري نيابة عن إدارة وموظفي البترول الوطنية بخالص التهنئة للكويت الحبيبة، أميراً وحكومة وشعباً، وللمقيمين على أرضها الطيبة، بهذه المناسبة الغالية، داعية الجميع إلى زيارة الأحمدي لمشاهدة أعمال الزينة والإضاءة الليلية، سواء تلك التي نفذتها الشركة، أو التي تتميز بها شركة نفط الكويت داخل الأحمدي في هذا التوقيت من كل عام.