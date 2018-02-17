البترول الوطنية : 75% إنجاز مشروع خط الغاز الخامس بالأحمدي

كتب- عبد الله عثمان :

كشفت مصادر ذات صلة فى مصفاة ميناء الاحمدي بشركة البترول الوطنية عن تحقيق الشركة نسبة إنجاز بلغت 75% فى تنفيذ مشروع خط الغاز الخامس، موضحة ان التشغيل التجريبي للمشروع سيكون مطلع مارس 2019 على تبدأ عمليات التشغيبل التجاري بداية يونيو من العام ذاته.

واضافت المصادر أن التشغل التجريبي لمشروع خط الغاز الخامس سوف يبدأ بضخ كميات متدرجة من الغاز تبدأ من 150الى 200 مليون قدم مكعبة يوميا وتزيد تدريجيا خلال الثلاثة اشهر التجريبة حتى تصل الى الطاقة الاجمالية للخط وهى 800 مليون قدم مكعبة يوميا.

وشددت على ان تجريب خطوط الانابيب والمضخات وخزانات الغاز والتأكد من كافة الشروط المتعلقة بالامن والصحة والسلامة تعد اهم الخطوات فى مثل تلك المشاريع العملاقة ، مؤكدة ان البترول الوطنية تضع على راس اولوياتها تطبيق شروط الامن والسلامة على كافة موظفيها وموظفي المقاولين العاملين فى مشاريعها .

وقالت المصادر إن خط الغاز الخامس يتضمن بناء وحدات جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز ونحو 105 آلف برميل يوميا من المكثفات، لتلبية الاحتياجات المحلية من وقود الغاز الخفيف (الميثان) المطلوب لمحطات توليد الكهرباء وغاز البروبان والبيوتان المطلوب كغاز للمنازل،وكذلك تلبية احتياجات الأسواق العالمية .

وسوف يساهم أن المشروع سوف يساهم في استيعاب ومعالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة في إنتاج الغاز تزامنا مع عمل خط الغاز الرابع الذى تم افتتاحة العام قبل الماضي والذى يبلغ طاقتة الاستياعابية ايضا 800 مليونه قدم مكعبة يوميا .

وذكرت المصادر ان اجمالي كميات الغاز( الطاقة الاستيعابية ) الى تستقبلها مصفاة ميناء الاحمدي ستكون كالاتي 800 مليون قدم من خط الغاز الرابع ومثلها للخط الخامس بالاضافة الى نحو 500 مليون قدم مكعبة لكل خط من الاول للثالث لتصل الطاقة الاستيعابية من الغاز فى المصفاة لنحو 3.1 مليار قدم مكعبة يوميا و332 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وأشارت إلى أن خط الغاز الخامس سيستخدم الغاز المصاحب في الحقول النفطية في مختلف أنحاء الكويت، كما ستتم تغذيته بالغاز غير المصاحب «الحر» القادم من الحقول الجوراسية في شمال الكويت ومن حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية.