البترول تعتمد “الدبدبة” بـ 1٫5 مليار دولار

كتب – عبدالله عثمان:

وافق مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في اجتماع امس على ميزانية مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية بقيمة 1٫5 مليار دولار لانتاج نحو 1000 ميجاوات طاقة شمسية . من جانبه قال المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اعتمد اجراءات البدء في تنفيذ مشروع الدبدبة للطاقة الكهروضوئية. وذكر الشيخ طلال في بيان أمس ان هذا المشروع جاء استجابة للرؤية الاميرية السامية التي تستهدف تأمين 15 في المئة من احتياجات الكويت من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. واوضح ان المجلس الذي انعقد برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول بخيت الرشيدي ناقش بعض المشروعات الرأسمالية الستراتيجية المتعلقة بأنشطة شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية اضافة الى بعض الموضوعات المدرجة على جدول اعماله. وذكر ان المجلس اعتمد الميزانية التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) لشركة البترول الكويتية العالمية كما نظر في بعض الموضوعات المتعلقة بالامور التنظيمية المرتبطة بتطوير الاعمال في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. ومن المرتقب أن ينتج مشروع (الدبدبة) المزمع تشغيله في الربع الثالث من السنة المالية (2020-2021) نحو 15 في المئة من استهلاك القطاع النفطي للكهرباء سنويا. وسيتم تشييد المشروع داخل مجمع (الشقايا) للطاقات المتجددة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية) وسيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.3 مليون طن سنويا.