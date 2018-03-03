أحمد الدواس

أحمد الدواس

يٌحكى أن رجلاً كبير السن كان يملك جواداً وحيداً محبباً إليه ففر جواده وجاء إليه جيرانه يواسونه لهذا الحظ العاثر فأجابهم بلا حزن وما أدراكم أنه حظٌ سيئ ؟

بعد أيام قليلة عاد إليه الجواد مصطحباً معه عدداً من الخيول البريّة فجاء إليه جيرانه يهنئونه على هذا الحظ السعيد فأجابهم وما أدراكم أنه حظٌ سعيد؟

ولم تمض أيام حتى كان إبنه الشاب يدرب أحد هذه الخيول البرية فسقط من فوقه وكسرت ساقه وجاؤوا للشيخ يواسونه في هذا الحظ السيئ فأجابهم بلا هلع : وما أدراكم أنه حظ سيئ؟

وبعد أسابيع قليلة أعلنت الحرب وجند شباب القرية وأعفي ابن الشيخ من القتال لكسر ساقه فمات في الحرب كثير من الشباب ، وهكذا الحال ليس في القصة فقط بل في الحياة لحد بعيد ، فالعاقل لايفرط في الحزن على شيء فاته لأنه لا يعرف على وجه اليقين إن كان فواته شراً أم خيراً أراده الله له، ولايـبتهج كثيراً ، ويشكر الله دائماً على نعمه ويفرح باعتدال ويحزن على مافاته بصبر وتحمل ، وفي آية بالقرآن بسورة الحديد يقول المولى عز وجل : « ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بماآتاكم ، والله لايحب كل مختال فخور « .

أذكر ان أحد السفراء الأجانب كان منزعجاً بعد قرار نقله للعمل بسفارته لدى الاتحاد السوفيتي قبل 35 عاماً تقريباً ، لصعوبة الحياة بذلك البلد ، لكنه لما عمل فيه استطاع ان يتفرغ بعد انتهاء العمل لهوايته المحُببة وهي الكتابة، بل إني شخصياً عشت التجربة ، فقد عملت في السودان في سبعينات القرن الماضي، كان بلداً صعب المعيشة فالحياة قاسية للغاية حيث تنقطع الكهرباء معظم الليل والنهار والمناخ حار ، ولما تنقطع الكهرباء لايصل الماء للمنازل ولاتجد البنزين لسيارتك ، وإن وجدت قد لاتعمل مضخة البنزين فلاتوجد كهرباء ، مع نقص السلع في السوق ، ومع هذا تحملنا العمل بالسودان لطيـبة أهلها ، فتشعر ان المحبة تُحيط بك وأنك بين أهلك ، بل التحقت بالمعهد الثقافي الفرنسي لاستكمال دراسة اللغة الفرنسية ، وحصلت على أكثر من ترقية ، ولما تم نقلي الى يوغسلافيا السابقة ، وجدت غلظة في التعامل ، ولاأحد يتحدث الانكليزية إلا نادراً ، وتحتاج لوقت حتى تتعلم لغة صربية وضيعة ليس لها مكانة بين اللغات ، ولاتجد المحبة سائدة ، وهكذا صدق المثل الذي يقول» رب ضارة (السودان) نافعـــة .

بين حين وآخر تنشر الصحف المحلية خبراً مفادة ان كثيراً من الناس من بينهم عشرات الآلاف من الكويتيين يعانون الأمراض النفسية كالتوتر والقلق ، والسبب أنهم غير مقتنعين بالمفاهيم الدينية كالقناعة والقضاء والقدر ورب ضارة نافعة ، لذلك تجدهم يقودون السيارات في الشوارع كالمهرج في حلبة السيرك، ونظرة واحدة من شخص لآخر تكفي لإشعال حرب ومقتل أحد الطرفين، فوضى أخلاقية، طمع، حسد، كراهية الآخرين، مشاجرات في الأسواق والمخافر ، بينما أثبتت كثير من الدراسات الأجنبية في السلوكيات صدق ماجاء به الإسلام ، فهناك دراسات طبية صدرت عن 54 جامعة أميركية تُثبت أن بذل الحب والعطف والشفقة تجاه الناس يجعل الإنسان سعيداً وبصحة جيدة، يقول الدكتور داغ أومان من جامعة كاليفورنيا: « كان الأطباء يعتقدون لفترة طويلة ان الأدوية تعالج الكآبة، وابتعدنا عن القيم التقليدية الفاضلة والمشاعر الروحانية ، فالأديان العظيمة توصي بالأخلاق الطيبة بين الناس».

كذلك دلت الدراسات الأميركية والهندية على ان بذل الخير ومساعدة الناس (الصدقة والزكاة) تخفف التوتر والكآبة وتنفع الصحة، ومن أقوال السيخ والهندوس «حب لأخيك ماتحبه لنفسك»، هكذا بالضبط ماقالوه، وهو أحد الأحاديث النبوية الشريفة، وفي الفلسفة الهندية تفكير مشابه للتفكير الإسلامي ، والأمثلة كثيرة، لذلك فان السعيد منا هو من يرضى بالقضاء والقدر، وبما جاء بكتاب الله وكما ذكر في سورة الحديد ولم يندب حظـه، وهنا سوف تنخفض مشاعر التوتر والكآبة والحزن والحسد التي يعاني منها الكثيرون، أي تتحسن حالتهم الصحية.

سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com