البحريني السماهيجي يقود لقاء الفحيحيل والشباب اليوم

قررت لجنة التسوية المكلفة بادارة اتحاد كرة القدم الاستعانة بالحكم البحريني علي السماهيجي لادارة مباراة الفحيحيل والشباب المقررة اليوم على ستاد نادي التضامن بعد ان تم تاجيلها من المرحلة التاسعة لبطولة دوري الدرجة الاولى بسبب قرار الحكم عمار اشكناني بتأجيلها نظرا لعدم وجود رجال الامن وسيارة الاسعاف في ملعب اللقاء ستاد نادي الشباب٠

وكانت لجنة التسوية قد وافقت في وقت سابق على قرار الاستعانة بحكام اجانب بواقع مباراتين لكل فريق خلال الموسم الكروي الواحد على ان يتحمل النادي التكاليف الخاصة باستقدام الحكام الاجانب، حيث طالبت ادارة الفحيحيل بحكام من الخارج للقاء اليوم.

ويحتل الاشاوس صدارة الدوري برصيد ١٨ نقطة وبفارق نقطتين امام برقان صاحب المركز الثاني، فيما يلعب الشباب في المركز الخامس ب١٣ نقطة وبفارق نقطة خلف اليرموك الثالث والصليبيخات الرابع بنفس الرصيد.

ويعول الاسباني هيرنانديز على تحركات المحترفين معتز المهدي باسيرو بامبا وصامويل ومحمد اوال وسالم الهاجري في شن الهجمات، اما الشباب فيملك مدربه الوطني خالد الزنكي اوراقا عديدة رابحة ابرزها عمر بو حمد والمحترفين ليما وغوراتال وعيسى با اضافة الى المهاجم مسعود فريدون.