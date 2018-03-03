البحريني عبد الخالق يختار حكم كويتي للنخبة الاسيوية

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضو لجنة الحكام الآسيوية ومستشار لجنة الحكام بالاتحاد البحريني عبدالرحمن عبدالخالق، للإشراف على عملية تقييم واكتشاف حكم كويتي دولي خلال شهر أبريل المقبل.

وجاء التكليف من قبل الاتحاد القاري ضمن إطار خطة مواصلة تقييم أداء الحكام الآسيويين خلال العام الجاري وبحث إمكانية انضمامهم لقائمة النخبة على مستوى القارة الآسيوية.

ويغيب الحكام الكويتيون عن الساحة الآسيوية، خلال السنوات الأخيرة، في ظل الإيقاف الذي فرض على الكويت من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعد عبدالرحمن عبدالخالق عضو لجنة الحكام الآسيوية من خيرة المقيمين الآسيويين، إذ سبق له الإشراف على تقييم العديد من الحكام في مختلف المناسبات، وكان آخرها وأبرزها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي جمع فريقي الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.