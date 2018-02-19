المنامة – وكالات:

أيدت محكمة التمييز في البحرين، الحكم بإغلاق جمعية الوفاق وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة.

ورفضت المحكمة استئنافين تقدم بهما الجمعية ووزارة العدل، على الحكم الصادر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها، وأيدت حكم أول درجة وألزمت الطاعنين بالمصاريف.

من جانبها، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية، نظر دعوى التخابر مع قطر، المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع دولة أجنبية، لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية منها مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج، من شأنها إضعاف الثقة المالية بالبحرين والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

في غضون ذلك، أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، عن تطلعه لاستمرار العلاقات المميزة وتطورها على الأصعدة كافة، مع الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال استقباله رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بور، ووفد من أعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة زيارتهم للبلاد، استعرض الملك حمد بن عيسى العلاقات التاريخية والستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكداً اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في المجالات كافة.

ونوه بالدور الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة وجهودها في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، مؤكداً حرص البحرين على دعم هذه الجهود وتعزيزها.

من جانبه، أشاد السيناتور ريتشارد بور بالدور الكبير الذي تقوم به البحرين، في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على تنمية العلاقات والعمل معاً لاستقرار المنطقة، ومقدراً العلاقات المميزة الوثيقة.

بدوره، أكد ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد، خلال لقاء منفصل مع الوفد الأميركي، أن الشراكة الستراتيجية التي تجمع البحرين والولايات المتحدة ترتكز على مستوى عال من التواصل والتنسيق الفاعل، مما يدعم تقارب الرؤى حيال مختلف القضايا والتحديات، وحتمية حفظ الأمن والاستقرار على الساحة الدولية، انطلاقاً من القيم الحضارية التي يلتزم بها البلدان.

وأشار إلى أن حرص البلدين على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية، انعكس بشكل إيجابي على تدعيم مستويات التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود للبناء على ما تم تحقيقه من خلال الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.