البحرين: السجن لرجب وتأييد إعدام أربعة

المنامة – وكالات: قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البحرين أمس، بتأييد حكم سابق بإعدام أربعة مدنيين دينوا في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام للقوات المسلحة البحرينية.

وذكرت المحكمة أن المدانين خططوا لـ»الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع (القوات المسلحة البحرينية، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد) وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى».

وأضافت إن المحكومين الأربعة هم كل من الجندي مبارك عادل والمواطنين سيد فاضل السيد عباس وسيد علوي السيد حسين ومحمد عبدالحسن المتغوي، مشيرة إلى أن بإمكان المدانين الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية.

في سياق متصل، قضت محكمة بحرينية أمس، بالسجن خمس سنوات، على نبيل رجب، بعد إدانته بتهم عدة، بينها بث أخبار كاذبة.

وأفادت أنباء صحافية بأنه صدر حكم «بالسجن خمس سنوات لنبيل رجب، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية (في إشارة إلى المملكة العربية السعودية) وإهانة وزارة الداخلية».

وذكرت صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن محاكمة رجب جرت على خلفية تغريدات نشرها عبر «تويتر»، تحدث فيها عن تعذيب فى سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربى في اليمن الذى تقوده السعودية وتشارك فيه البحرين.