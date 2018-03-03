المنامة – وكالات:

أعلنت مملكة البحرين أمس، عن إحباط عدد من الأعمال الإرهابية، والقبض على “116 من العناصر الإرهابية، المدعومين من إيران”.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، أن “تلك العناصر تعمل في إطار خلايا منفصلة، ضمن تنظيم إرهابي واحد”، متهمة “الحرس الثوري الإيراني بالعمل على تشكيل التنظيم، من خلال توحيد تنظيمات إرهابية عدة وجمعها في إطار واحد”، وذلك إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات لهذه التنظيمات الإرهابية، كان من نتيجتها إضعافها وإرباك حركتها في البحرين.

وأشارت إلى أنه يقف وراء دعم وتمويل وتدريب عناصر التنظيم الإرهابي، “الحرس الثوري” وأذرعه الإرهابية الخارجية، ومنها “كتائب عصائب أهل الحق” في العراق و”حزب الله” في لبنان، وذلك من خلال تكثيف عمليات تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل والترتيب والتنسيق لتدريبها في المعسكرات الإرهابية وتزويدهم بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة، حيث كان التنظيم، يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر

وأوضحت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن التوصل إلى أن المجموعات الإرهابية، التي تعمل في إطار خلايا عنقودية منفصلة، تدار بإشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب قيادات إرهابية هاربة وموجودة في إيران والعراق ولبنان، ومن أبرزها عقيل الساري ومرتضى السندي وقاسم المؤمن، حث كان يتم التنسيق على تدريب العناصر الإرهابية على تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة والبنادق الأتوماتيكية (المسدس والكلاشينكوف والرشاش PKC، ومدافع الهاون وقذائف آر بي جي وإعداد المستودعات والمخابيء السرية، وتزويد العناصر بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة لتنفيذ الأعمال الإرهابية.

وأشارت التحريات إلى أن 48 من المعتقلين، تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لـ”الحرس الثوري” في إيران وأذرعه الخارجية في العراق ولبنان.

من ناحية ثانية، وصل إلى المنامة، أمس، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى البحرين تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لإجراء عدد من اللقاءات.

على صعيد آخر، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أول من أمس، أمراً ملكياً بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، يتضمن إنشاء المركز الذي يتبع الديوان الملكي.

وذكرت “بنا” أن القرار يتضمن أن يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تحدد مبادئ وأهداف المركز وطريقة عمله بقرار من وزير الديوان الملكي.