المنامة – بنا:

قضت محكمة التمييز البحرينية أمس، بتأييد حكم سابق بإعدام بحريني بعد إدانته بتهم عدة، بينها تنفيذ تفجير إرهابي أودى بحياة مواطنة، والتخابر، وبذلك يكون الحكم نهائياً.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي في بيان، إن محكمة التمييز “قضت بإقرار الحكم”.

وأضاف إن المحكمة قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وإسقاط الجنسية وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأشار إلى أن المتهمين دينوا “في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية (في إشارة إلى إيران)، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص … فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي “.

وأوضح أن تفاصيل الواقعة تعود إلى وقوع تفجير إرهابي على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح قرب دوار النويدرات ( شرق) في 30 يونيو العام 2016، وأسفر عن مقتل مواطنة.

وأضاف إن تحريات النيابة توصلت إلى “قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حالياً بإيران، الذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين منفذاً الجريمة بالقيام بعملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها”، إلا أنه تصادف مواطنة وقت التفجير الأمر الذي أسفر عن مقتلها.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في 19 يونيو العام 2017، بإعدام متهم والسجن المؤبد لآخر وإسقاط الجنسية عنهما، والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين، وفي 22 نوفمبر العام 2017، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم.

وكان عشرة متهمين منهم ثمانية محبوسين أحيلوا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.