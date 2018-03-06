كتب – احمد السقا:

انهى جهاز كرة السلة بنادي الكويت برئاسة عضو مجلس الادارة بدر العصيمي عقد مدرب الفريق الاول السلوفيني بويان بناء على رغبته وتعيين مساعده الوطني يحي البحر مدربا مؤقتا حيث سيقود الفريق فى مواجهته المقبلة امام القادسية السبت المقبل لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويتصدر ابناء كيفان جدول مسابقة الدوري بالمشاركة مع القادسية دون خسارة.

وكان المدرب السلوفيني قد تعاقد مع الكويت مطلع الموسم الحالي خلفا للصربي بانيا ولم يخسر المدرب سوى مباراة واحدة امام الجهراء فى قبل نهائي مسابقة درع الاتحاد والتى توج ابناء القصر الاحمر بلقبها.

وعلمت “السياسة” ان المدرب الوطني طلال القلاف سيتم ضمه ليعمل مساعدا للمدرب المؤقت يحيى البحر الذي وقع عليه الاختيار، كونه مساعدا للمدرب بويان عطفا على خبرته وعمله مع اكثر من مدرب.

بدوره، قال عضو مجلس الادارة ومدير السلة بدر العصيمي في تصريح لـ “السياسة” ان رحيل المدرب البوسني جاء بالتراضي بين الطرفين نظرا لظروف خاصة بالمدرب تمنعه من الاستمرار في قيادة الفريق خاصة اننا مقبلون على مباراة قوية امام القادسية الذي ينافسنا على قمة الترتيب.

واستبعد العصيمي الاستعانة بمدرب اجنبي خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ثقته في المدربين الوطنيين الذين يعملون مع الفريق خلال الوقت الراهن، مشيرا ان تحديد اسم المدرب الذي سيقود الابيض بعد مباراة الاصفر سيتم حسمه بعد الجلوس مع الجهاز الفني المؤقت وبعدها سيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد والذي يستبعد ان يكون اجنبيا نظر لضيق الوقت، ولرغبة مجلس الادارة في الاستعانة بخدمات مدرب لديه دراية بالفريق واللعبة.

من ناحيته قدم مدرب الكويت يحيى البحر الشكر لادارة الابيض على هذه الثقة مؤكدا ان سيقدم كل ما لديه من اجل المحافظة على قمة الترتيب، وقال المدرب الذي قاد تدريبه الفريق امس انه يضع نصب عينيه مواجهة القادسية والتي يعتبرها اهم اولوياته خلال الايام المقبلة على اعتبار ان الخسارة ستضع الفريق في المركز الثاني.

وذكر مساعد المدرب السابق انه سيجري بعض التعديلات الطفيفة على تشكيلة المباراة المقبلة.

فى سياق آخر يلتقي اليوم الفريق الاول لكرة السلة بنادي التضامن مع نظيره الصليبخات الساعة السادسة مساء وذلك في ختام الدور الاول لدوري الدرجة الاولى كما يواجه اليرموك فريق الشباب فى الثامنة مساء وتستضيف صالة نادي الساحل المباراتين.

وتتساوى اندية الشباب واليرموك والصليبخات في الرصيد حيث يمتلك كل فريق 5 نقاط بينما يمتلك التضامن والساحل 4 نقاط وستحسم نتائج اليوم قمة الترتيب.

وتعتبر مباراة اليرموك والشباب الاقوى نظرا لتكافؤ مستوى كل فريق بالاضافة الى سعي مدرب الشباب عبد العزيز القلاف في انهاء مباريات الدور الاول وهو على قمة الترتيب وهذا لن يكون سهلا فى ظل رغبة اليرامكة الذي يقودهم فنيا الوطني طلال بلال الذي يسعى ايضا الى نفس الهدف ويتوقع ان تكون الاثارة والندية حاضرة فى هذا اللقاء.

وفي المباراة الثانية بين التضامن والصليبخات يسعى كل منهما الى الظفر بنقطتي المباراة، حيث يطمح الصليبخات للارتقاء الى قمة المسابقة، بينما يرغب التضامن في تحسين موقعه بجدول الترتيب.