البحوه:63٪ من الأطفال يجلسون 3 ساعات أمام الأجهزة الإلكترونية يومياً

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكدت مدير ادارة تعزيز الصحة الدكتورة عبير البحوه ارتفاع معدل اقبال الأطفال على استخدام الاجهزة الالكترونية في السنوات الاخيرة، حيث اظهرت نتائج المسح الصحي العالمي لطلبة المدارس، والذي أقامته إدارة تعزيز الصحة خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 ارتفاع نسب الاطفال الذين يجلسون أمام أجهزة التلفاز والكمبيوتر والانترنت من ثلاث ساعات فأكثر من 53.3 % عام (2011) إلى 62.9 عام (2015) مما يزيد من التبعات السلبية على العين وآلام الظهر والعضلات والخمول وزيادة معدلات السمنة والبدانة.

وقالت البحوه في تصريح صحافي بمناسبة تدشين اليوم التوعوي الصحي الذي اقيم أمس تحت عنوان “تأثير وسائل التواصل على الصحة” إن الدلائل التي نشرت في كتيب “حقائق للحياة” لعام 2012 والذي قامت ادارة تعزيز الصحة بدور كبير فى اعداده بالتعاون مع وزارة التربية تحت اشراف “اليونيسف”، حيث أظهرت أن 11.5 % من اليافعين يعانون من آلام بالرقبة والكتف، و7.5 % يعانون من آلام اسفل الظهر، و3.9 % آلام بالذراع، وأن10 % إلى 15 % من مستخدمي الاجهزة يعانون من الاجهاد المتكرر لمفاصل الاصابع واليد والرسغ، فضلا عن أن 3.5 % من الذين يعتمدون على هذه الاجهزة في اعمالهم يصابون بانضغاط اعصاب اليد.

وللتغلب على هذه الآثار، نصحت البحوة بضرورة اجراء تمرينات التمدد والقوة والاسترخاء للعضلات ووضع فترات للراحات المتقطعة والجلسة الصحيحة اثناء الممارسة، وحذرت في الوقت ذاته من امتداد الآثار السلبية الناتجة عن الجلوس أمام الاجهزة الالكترونية من الجسد الى العين للاشخاص الذين يقضون ثلاث ساعات او اكثر يوميا، اذ اشارت الدلائل الاحصائية الواردة في الكتيب أيضا أن 25 % يعانون من آثار سلبية على العين و55 % يعانون من احمرار العين وجفافها والزغللة والحكة والصداع.

وشددت على ضرورة وضع الشاشة على بعد 50 سم، والاهتمام بنظافتها وخفض كمية الضوء وعدم ميل الشاشة وفحص العين إذا استدعى الامر او استخدام الدموع الصناعية لتخفبف الجفاف.

وتابعت: ان الاثار السلبية لم تقتصر عند هذا الحد بل امتدت ايضا الى زيادة الوزن نتيجة الخمول وقلة الحركة والجلوس لفترات طويلة، حيث ارتفعت نسبة البدانة من 22.7 % عام 2011 الى 24.5 % عام 2015 بناء عن نتائج المسح الصحي بدولة الكويت، مما يتبع ذلك من امراض كضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول وظهور السكرى من النوع الثانى، فضلا عن امراض القلب والشرايين .