مطلوب تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار في العراق وتعزيز الجانب الأمني لتدفق رؤوس الأموال

أكد مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر امس ‏مشاركة الصندوق الفاعلة في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق وسعيه لدعم وتطوير القطاعين التعليمي والصحي في العراق اللذين يشكلان اساس البناء والنمو لاي دولة.

وقال البدر خلال لقائه بوفد نقابة الصحافيين العراقيين الذي يزور البلاد حاليا ان هدف الصندوق الاساسي يتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري والتنمية البشرية ‏الذي يعتبر العامل الاهم في تطور أي مجتمع، مشيرا الى أن عمل الصندوق الانساني لا يتضمن اي شروط.

واوضح ان المستثمر العالمي والكويتي ينتظر تسهيل الفرص الاستثمارية عبر تعزيز الامن والاستقرار مضيفا “ثقتنا كبيرة في العراق على تحقيق ذلك”.

واشار البدر الى ان الصندوق بدأ الاعداد للمؤتمر منذ فترة طويلة عبر دعوة الشركات الاستثمارية له وتوضيح وبيان إمكانية كل شركة في هذا المجال ووضع خطط العمل وتوفير البيانات اللازمة موضحا ان الهدف الاساسي هو اطلاع الشركات على الفرص الاستثمارية في العراق لتضع تعهداتها والتزاماتها في اعادة الإعمار.

وذكر ان المؤتمر يهدف ايضا الى تأكيد الدول لالتزامها ودعمها للعراق والقطاع الخاص العراقي لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للعراقيين مؤكدا ان الصندوق سيمول ما ستتقدم به العراق كأولويات في المؤتمر.

وشدد البدر على ضرورة وجود تعديلات على التشريعات المتعلقة بالاستثمار من قبل الجانب العراقي اضافة الى تعزيز الجانب الامني وتوضيح ما يمكن تقديمه للمستثمر وذلك لضمان تدفق رؤوس الاموال المستثمرة.

حضر اللقاء مدير ادارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم والوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الاعلام الكويتية فيصل المتلقم وامين سر جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد.

ويلتقي وفد نقابة الصحافيين العراقيين الذي يزور البلاد حاليا عددا من المسؤولين الحكوميين وبعض المؤسسات المالية والإغاثية لبحث موضوع مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

‏ويضم وفد نقابة الصحفيين العراقيين كلا من نقيب الصحافيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي ورئيس تحرير الوكالة الوطنية الأنباء (نينا) شفيق تركي ومدير قناة الرشيد علي بابان وامين سر نقابة الصحافيين العراقيين سعد خليل ومدير قناة العراقية علاء حطاب.

ومن المقرر ان ينعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق في الفترة من 12 الى 14 فبراير الجاري بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية وسيكون برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والامم المتحدة والبنك الدولي.