البراهيم نجا من الموت سبع مرات ليعيّن عضواً بمجلس الشورى

ناضل نبيه بن عبدالمحسن البراهيم، الذي عين أخيرا في مجلس الشورى السعودي، الإرهاب في العوامية بشرق السعودية بكل شجاعة، وتعرض لسبعة اعتداءات إرهابية، آخرها محاولة اغتياله ونجاته من الموت، بعد تعرضه لرصاصتين من إرهابي إحداهما اخترقت ظهره، والأخرى أصابت ركبته، ليدخل في دوامة العلاج، حيث لايزال يعالج بمستشفى “مايو كلينك” بمدينة روشسترالأميركية.

وسلط تقرير لموقع “العربية. نت” الالكتروني على تلك الاعتداءات، حيث سرد البراهيم، الذي كان يَشغل عضواً للمجلس البلدي بمحافظة القطيف، تفاصيل تلك المحاولات الإرهابية للاعتداء عليه، حيث قام الإرهابيون بحرق مكتبه الهندسي، وإطلاق الرصاص على منزله، وأسرته بداخله، كما أطلقوا الرصاص على سيارة كانت واقفة أمام المنزل، وتم محاولة إحراق منزله من الخارج، وتكرر الهجوم حين تم تكسير أسوار وتخريب مزرعة والده في العوامية، وتحولت محاولة اختطافه الأخيرة التي فشلت إلى محاولة اغتيال، حيث تم إطلاق الرصاص عليه، ولازال يتلقى العلاج الطبي منها.

وأوضح أن المحاولات “جاءت بعد قرار الجهات العليا بإزالة منطقة مسورة في العوامية بمحافظة القطيف، للتخلص من الأوكار الإرهابية”.