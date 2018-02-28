“البركة المصرفية”: شراكة مع “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”

بيروت – “السياسة”:

أعلنت “مجموعة البركة المصرفية” عن شراكتها مع “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”، وهي أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي هذه الشراكة كجزء من سلسلة مبادرات التكنولوجيا المالية التي تتخذها مجموعة البركة المصرفية نحو تأسيس ثقافة الابتكار وتبني تطوير التمويل الإسلامي في عصر التحول الرقمي والاضطراب التكنولوجي.

يذكر أن “البركة المصرفية” أعلنت أخيراً عن إطلاق أول اتحاد إسلامي للتكنولوجيا المالية “ALGO” جنبا إلى جنب مع شركائها، بيت التمويل الكويتي (وحدة البحرين) وبنك البحرين للتنمية. هذا بالإضافة إلى عدد من أنشطة التكنولوجيا المالية التي تجري في الوحدة المصرفية التابعة للمجموعة، بنك البركة تركيا للمشاركات، مثل إنشاء حاضنة البركة، التي تعمل كمسرع للشركات التكنولوجية الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، وأيضا تنظيم مسابقة البركة للتكنولوجيا المالية، والتي تلقت أكثر من 500 طلب مشاركة من جميع أنحاء تركيا.

وأشار عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إلى التوسع في أسواق جديدة من خلال إنشاء بنك رقمي في ألمانيا، وذلك كجزء من ستراتيجية البركة الرامية إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وفي الوقت نفسه، قال أحمد البلوشي، نائب رئيس أعلى–رئيس تقنية المعلومات في مجموعة البركة المصرفية: “إننا نؤمن أن الشراكات والتعاون في العصر الرقمي وعصر التكنولوجيا المالية هي المفتاح لتنمية وتحسين تجربة عملائنا. لهذا السبب، نحن نعلن اليوم أننا سوف نعمل جنباً إلى جنب مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لتحقيق أهدافنا”. وأضاف قائلاً: “نحن نعتقد أن الفرص المتاحة في مجال التكنولوجيا المالية هائلة للغاية لنمونا خاصة أننا موجودون في 16 سوقاً عالمياً”.