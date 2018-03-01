بغداد – وكالات:

أقر مجلس النواب العراقي أمس، قراراً يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق، في إشارة إلى التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، وذلك وسط حملة لقوى وميليشيات مدعومة إيرانياً تطالب برحيل القوات الأميركية التي تقود التحالف وتهديدها بالمواجهة.

وذكر مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان، أنه “بعد أن وجه الشكر للدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش … مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق”.

من جهته، قال النائب هشام السهيل إن “البرلمان صوت على قرار ينص على تقديم الشكر للدول الصديقة لتقديمهم الدعم في هزيمة داعش وبنفس الوقت يطلب القرار من الحكومة تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية”.

وأضاف “الأمر عائد للحكومة لتقرر كم الوقت اللازم الذي نحتاجهم فيه للبقاء سنة واحدة أو سنتان”.

وجاء قرار مجلس النواب وسط حملة ضد قوات التحالف وضغوط على رئيس الوزراء حيدر العبادي تقودها قوى سياسية وميليشيات مسلحة مدعومة إيرانياً تهدد بمواجهتها عسكرياً.

وسبق أن هددت ميليشيا كتائب “حزب الله” العراقية، التي لها صلات قوية بـ”الحرس الثوري” الإيراني، بمواجهة مفتوحة مع القوات الأميركية، مؤكدة أن “القوات الأميركية لا حاجة لها وعليهم المغادرة سواء كانوا مدربين أو مستشارين”.

كما طالبت كتلة “دولة القانون”، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بإخراج سريع للقوات الأميركية من العراق، وأيضاً “منظمة بدر، بزعامة القيادي في “الحشد الشعبي” العضو السابق في “الحرس الثوري” هادي العامري.

على صعيد آخر، صوت البرلمان أمس، على إضافة أقضية محررة من “داعش” شمال العراق إلى قائمة مناطق “منكوبة”، سبق أن أعلنها، شملت قضاء البعاج وناحية تل عبطة التابعة لمحافظة نينوى.

وقال النائب عن “التحالف الوطني” علي الصافي إن مجلس النواب صوت بالغالبية على اعتبار قضاء البعاج والقرى التابعة له، وناحية تل عبطة والقرى التابعة لها مناطق منكوبة.

وأضاف إن القرار جاء نتيجة تعرض هذه المناطق لدمار كبير جراء سيطرة “داعش” عليها صيف العام 2014.

وأشار إلى أن المجلس صوت أيضاً على قرار آخر باعتبار منطقة العياضية في قضاء تلعفر “منكوبة” لتعرضها لدمار كبير.

وكان المجلس سبق وأعلن مدن عدة في شمال البلاد “منكوبة”، مثل الموصل القديمة وتلعفر وبعض أقضية الأنبار.

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي أمس، تدمير مقرين وثلاث مركبات تابعة لتنظيم “داعش” قرب بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة.

وقال إن “تنظيم داعش تلقي أخيراً، سلسلة ضربات موجعة لمقراته وأوكاره في مناطق عدة من ديالى”.

في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي أن مقاتلاته تمكنت أمس، من تحييد أربعة من مسلحي منظمة “حزب العمال الكردستاني” في غارة جوية على شمال العراق.

وذكرت رئاسة الأركان التركية في بيان، أن “الغارة الجوية جاءت بعد إطلاق الإرهابيين النار نحو قاعدة عسكرية تركية من منطقة هاكورك أمس (أول من أمس)”، مضيفة إن الغارة أسفرت أيضاً عن تدمير راجمة صواريخ.