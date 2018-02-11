– بعض الموظفين الوافدين يحصلون على مزايا مالية تصل إلى 500 دينار ويحرم منها الكويتيون

– قياديو الديوان غير متجاوبين مع مطالب النقابة ومنها ما يرفض لأسباب غير معلومة

– الديوان أسقط 100 دينار للمكلفين بالعمل في قاعة استقبال المراجعين وتقدمنا بـ 3 مذكرات دون جدوى

– كادر القانونيين يتمتع به العاملون في مكتب رئيس الديوان والفتوى والبقية محرومون

– عشوائية في توظيف الوافدين والبعض يسند إليه أعمال ليست من اختصاصاته الحقيقية

– آلية تقييم الموظفين تتضمن ازدواجية في المخالفة وتساوي بين المتأخر دقيقة و7 ساعات

– حادثة سقوط الديكورات دعمت رؤية البعض بضرورة إنشاء فروع للديوان في المحافظات

– لا مانع قانونياً من ترؤس نقابة الديوان فالقانون لا يحظر تولي رئاستها مديراً به

كتب – فارس العبدان:

أكد رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام ان ما يحصل عليه الموظفون بالديوان من حقوق مردها قانون ونظام الخدمة المدنية وفي بعض الاحيان تكون تلك الحقوق منقوصة وغير مواكبة لما يبذل من عطاء وظيفي للبعض منهم او تقديراً ملائماً لما يقومون به ويعانونه جراء عملهم المضني، بل قد يصل الامر الى الحرمان من بعض المزايا او الحقوق التي كانت مكتسبة ومستمرة لسنوات طوال ماضية.

وعبر البسام في لقاء خاص لـ”السياسة” عن أسف النقابة من عدم تحقيق مطالب بارزة او حتى ثانوية خلال الفترة الماضية، وهذا ما يدعو للاسى وخيبة الامل وما يترتب عنه من امتعاض الموظفين، الأمر الذي دعا البعض منهم إلى التفكير في تغيير مجال اعمالهم, او حتى تقديم استقالاتهم والبحث عن وظائف واعمال اخرى زهداً في العمل بقطاعات وادارات الديوان.

وقال ان الكوادر المالية المستحقة لموظفي الديوان والصادر بشأنها العديد من قرارات مجلس الخدمة المدنية وتناولته تعاميم الديوان للإدارات الحكومية المختلفة، وكذا تشريعات وقوانين مجلس الامة والوزراء، على اختلاف التخصصات الوظيفية والمهنية فإنها وللأسف ليست منصفة وليست لجميع مستحقيها من اصحاب الاختصاصات على تعدد تنوعها.

ولفت الى ان حادثة سقوط الديكور في الديوان ايقظت ما طالب به البعض من اصحاب الرؤى المستقبلية الصائبة من ضرورة ان يكون هناك فروع للديوان بمختلف مناطق الكويت وخاصة المناطق البعيدة لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها الديوان وذلك تيسيراً عليهم ورفع المشقة عنهم اسوة ببعض الوزارات والهيئات ذات الافرع المتعددة في عموم دولة الكويت، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

\ في البداية حدثنا عن النقابة واخر المستجدات بها؟

– تم تشكيل نقابة العاملين بالديوان وفقاً لما ورد بالقانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي وما جاء بالباب الخامس منه، والذي أكد على تكوين اتحادات لأصحاب الاعمال وحق التنظيم النقابي مكفول وفقاً لأحكام ذلك القانون مع سريانه على العاملين بالقطاع الاهلي وتطبيق احكامه على العاملين بالقطاعين الحكومي والنفطي، ومن ثم فإن الغاية من تشكيل نقابة العاملين بالديوان كغيرها من النقابات” وهي رعايتها لمصالحهم وتحسين حالتهم المالية والاجتماعية والتعاونية والمهنية وتمثيلهم في جميع الامور الخاصة بهم.

اما من حيث اخر المستجدات للاسف لم تطرأ في الآونة الاخيرة، بل ومن مدة ليست بالقصيرة أي مستجدات او بوادر تشير الى انصاف اعضائها او حتى غير اعضائها من موظفي الديوان على وجه العموم، وهذا ما يقلق النقابة ويفت في عضد وآمال موظفي الديوان في حاضر ومستقبل مأمول.

\ كم يبلغ عدد الاعضاء في النقابة؟ وهل تعتبر النقابة الممثل الحقيقي للموظفين؟

– يبلغ عدد موظفي ديوان الخدمة المدنية الاعضاء بالنقابة نحو 140 عضواً على اختلاف مستوياتهم الوظيفية بقطاعات وادارات الديوان، ولا شك في ان النقابة تعتبر الممثل الحقيقي والمدافع الرسمي عن مصالحهم وطموحاتهم ومتطلباتهم من مالية ووظيفية واجتماعية بل وكافة امورهم الخاصة.

\ ما مدة نقابة الخدمة المدنية؟ ومتى ستنتهي؟

– هي اربع سنوات وستنتهي في شهر فبراير 2019، ثم يعاد انتخاب مجلس ادارة جديد.

حقوق منقوصة

\ كيف ترى الحقوق التي يحصل عليها الموظفون؟ وهل هي كافية؟

– ان ما يحصل عليه الموظفون بالديوان من حقوق مردها قانون ونظام الخدمة المدنية وفي بعض الاحيان تكون تلك الحقوق منقوصة وغير مواكبة لما يبذل من عطاء وظيفي للبعض منهم او تقديراً ملائماً لما يقومون به ويعانونه جراء عملهم المضني، بل قد يصل الامر الى الحرمان من بعض المزايا او الحقوق التي كانت مكتسبة ومستمرة لسنوات طوال ماضية.

\ ما ابرز المطالب والحقوق التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية؟

– يؤسف النقابة بأن تنوه بل وتؤكد على انه ليس ثمة مطالب بارزة او حتى ثانوية قد تحققت خلال الفترة الماضية، وهذا ما يدعو للاسف والاسى وخيبة الامل وما يترتب عنه من امتعاض الموظفين، وحتى تفكير البعض منهم في تغيير مجال اعمالهم، او حتى تقديم استقالاتهم والبحث عن وظائف واعمال اخرى زهداً في العمل بقطاعات وادارات الديوان.

\ هل هناك تجاوب من القياديين في الديوان على مطالبكم؟

– ان مسألة تجاوب او عدم تجاوب القياديين بالديوان لمطالب مجلس ادارة النقابة وهي في واقع الحال تمثل مطالب الاعضاء بل عموم موظفي الديوان، ليست بالامر الذي تكون معه بالايجاب او السلب، فإن كافة مطالبهم تستند الى المشروعية، وكذا الواقع الوظيفي ومقتضيات العمل والصالح العام، فمنها يتم تلبيته حين التقدم به، ومنها ما يؤجل لعرضه على جهة أعلى كمجلس الخدمة المدنية مثلاً، ومنها ما يرفض لأسباب غير معلومة، ومنا ما يمنح لبعض قطاعات وادارات ويرفض للبعض الآخر من قطاعات وادارات الديوان.

وقد شكا موظفو الادارات من عدم تلبية بعض مطالبهم والتي يرون انها عادلة ولهم الاحقية في استيفائها والتمتع بها، ومن واقع رفعها لمجلس ادارة النقابة يبحثها تبين بالدليل القاطع عدم تجاوب قياديي الديوان مع الكثير منها رغم عدالتها واستحقاق اولئك الموظفين والادارات التابعين لها في استيفائها والتمتع بها.

إلغاء مكافآت

وبعض الادارات حرمت من التكليف بالاعمال الاضافية لموظفيها جميعاً على مدى اكثر من عامين متصلين رغم تكدس اعمالها ومهامها وزيادة الضغوط العملية بها، كما تم الغاء مكافآت التسجيل بنظام التوظيف المركزي والتي اقرها الديوان وصار صرفها لكل فترة تسجيل بالنظام ابتداء من الفترة الاولى بالعام 1999 وحتى فترة التسجيل رقم 47 منتصف العام 2016، وللاسف لم يستند ذلك الالغاء الى ثمة ضوابط او اسباب وجيهة، رغم ما يكابده موظفو تلك الادارات من مهام جسام ومسؤوليات وضغط.

وقد سبق ان تنبه الديوان الى اهمية تشكيل لجنة للبت في تعديل بيانات المسجلين بنظام التوظيف المركزي، وتم تشكيلها بناء على قراره منذ اكثر من 12 عاما، واستمرت اللجنة خلالها ومازالت تقوم بوضع الحلول المثلى لكافة المشكلات والمستجدات التي دائماً ما تطرأ بمناسبة تطبيق وتطوير نظام التوظيف المركزي، وابتداع العديد من القواعد المكملة لذلك النظام وتماشياً مع نصوص وروح قرار مجلس الوزراء رقم 551 لسنة 1999، وكافة قرارات مجلس الخدمة المدنية والديوان ذات الصلة.

وللاسف الشديد اوقف عمل اللجنة المذكورة الذي ترتب عليه اضطراب بالعمل وتراكم، لولا إرادة الموظفين المختصين الصلبة وانه وبجهد غير مسبوق منهم لإنهاء العمل وسادت الفوضى والعشوائية به.

وكان مقرراً استحقاق مبلغ 100 دينار للموظفين المكلفين بالعمل بقاعة استقبال المراجعين بالديوان، نظير عملهم واتصالهم اليومي والمباشر والدائم بالجمهور الذي يرتاد القاعة، الا انه ولأسباب غير معلومة تم اسقاط ذلك الاستحاق على الرغم من صدور قرار الديوان بشأنه ولا شك في ان لذلك أثراً غير محمود ولا يصب البتة في المصلحة العامة ويؤثر سلباً في انجاز الاعمال على الوجه الاكمل.

وتم التقدم للديوان بـ3 مذكرات خلال شهر مايو 2017 ثم مذكرة اخرى تناولت كل ما ذكر لتجديد تلك المطالب وذلك خلال شهر أغسطس سنة 2017 وللاسف دون ادنى رد من الديوان.

وخلاصة القول ان تعاون القياديين في الديوان نحو مطالب اعضاء النقابة وموظفيها غير كاف ان لم يكن بناء وايجابي الامر الذي يترتب عليه وبأثر فوري ومباشر احباط الموظفين وشعورهم بالغبن لعدم تقدير جهودهم، لعدم تحفيزهم وتشجيعهم وان ذلك لا ريب يؤثر تأثيراً سلبياً في انجازهم لمهامهم ويعرقل سبيل وتقدم المصلحة العامة.

الكوادر المالية

\ الكوادر المالية، هل هي منصفة لجميع الموظفين؟

– بالنسبة للكوادر المالية المستحقة لموظفي الديوان والصادر بشأنها العديد من قرارات مجلس الخدمة المدنية وتناولته تعاميم الديوان للإدارات الحكومية المختلفة، وكذا تشريعات وقوانين مجلس الامة والوزراء، على اختلاف التخصصات الوظيفية والمهنية فإنها وللأسف ليست منصفة وليست لجميع مستحقيها من اصحاب الاختصاصات على تعدد تنوعها.

وهناك على سبيل المثال الكادر المستحق لتخصص القانونين لا يتمتع به سوى البعض من الموظفين العاملين بمكتب رئيس الديوان، ومكتب المراجعة والدراسات القانون الى جانب موظفي ادارة الفتوى والرأي، وان باقي القانونيين في سائر القطاعات والادارات الاخرى لا يتمتعون بل ومحرومون من استحقاق ذلك الكادر رغم تبعيتهم لذات القطاع القانوني، كالقانونيين العاملين بإدارة الاختيار مثلاً.

واخيراً فإنه للحق والانصاف فإن عدم الانصاف هو بمثابة معول هدام صرح الصالح العام، وان كان العدل اساس الملك فإن الانصاف في الكوادر والمزايا المالية والعينية هو اساس مسيرة المصلحة العامة بنجاح واقتدار.

سقوط الديكورات

\ حدثنا عن مبنى الديوان، وحادثة سقوط الديكور في احد الادوار، وهل المبنى يصلح للعمل؟

– في يوم 7 سبتمبر 20147 سقطت بعض الديكورات والالواح مع تسريب المياه نتيجة تضررها او ما شابها من تلفيات، حملت للأسف في طياتها الكثير من المخاطر من تهديد لسلامة بعض الموظفين والمراجعية، وكذلك سلامته كمبنى قائم ومتعدد الطوابق، مجهز بتجهيزات وادوات ومعدات بالغة التقنية وقسم كبير من الوثائق والمستندات ولا شك ان مرد ذلك نتيجة الاخطاء الانشائية والهندسية التي صاحبت تشييده لاسيما مرافق وتمديدات المياه والالواح.

وقد ايقظت تلك الحادثة ما طالب به البعض من اصحاب الرؤى المستقبلية الصائبة من ضرورة ان يكون هناك فروع للديوان بمختلف مناطق الكويت وخاصة المناطق البعيدة لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها الديوان وذلك تيسيراً عليهم ورفع المشقة عنهم اسوة ببعض الوزارات والهيئات ذات الافرع المتعددة في عموم دولة الكويت.

واما عن صلاحية مبنى الديوان للعمل من عدمه، فهذا امر وان كان يشغل الكثيرين به وذلك لمقتضيات الامان والسلامة، الا ان مهمة تقريره تقع على عاتق المختصين في ذلك الشأن على اختلاف تخصصاتهم الفنية والهندسية.

\ ماذا عن الوافدين وعملية توظيفهم هل ترى ان الوظائف متاحة لأهل الخبرة منهم ام يتوظفون في أي وظيفة؟

– ان الوضع بشأن توظيف الوافدين في الوظائف التي تحتاج خبراتهم ليس متاحاً دائماً، فيسند الى بعضهم اعمالاً واختصاصات ليست بالضرورة تمثل اختصاصاتهم الحقيقية، وهذا امر نأمل ان يلتفت اليه الديوان، كما ان منهم من يتم توظيفه من وظائف اخرى لا تمت بصلة لتخصصاتهم مطلقاً، ولابد من مراعاة ذلك وتلافي هذه الظاهرة وما تفرزه من سلبيات ووضع المتخصص المناسب في المكان المناسب، هذا الى جانب التأكد من قوة انجاز وابداع وقدرة ذلك الوافد بإستمرار.

مزايا الوافدين

\ هل هناك تمييز من خلال منح المزايا للوافدين وعدم منحها للمواطنين؟

– نعم، فقد تجد ان بعض الموظفين الوافدين يحصلون على ميزات مالية لا تمنح للموظفين الكويتيين، وهذا ما يشعرهم وكذلك حتى الوافدين بالديوان بنوع من الغبن وعدم المساواة، فهناك بعض الوافدين بقطاع الشؤون المالية والادارية يتقاضى الموظف منهم نحو 500 دينار شهرياً في حين يحرم من نظرائهم الوافدين وحتى الكويتيين، وهذا ما يجب النظر فيه اما بالمساواة والتعميم، او الغائه حتى لا يكون هناك قائماً على غير سند من القانون والواقع.

تقييم الموظفين

\ اصدر الديوان قرار مؤخراً خاص بالتقييم للموظفين، كيف ترى هذا القرار؟

– بالفعل صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15/2017 بشأن قواعد وأسس واجراءات وقواعد تقييم اداء الموظفين وذلك بإضافة مجموعة خامسة الى مجموعات التقييم وهي مجموعة عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي والتي تمثل 30% من التقدير العام.

وقد عالجت هذه المجموعة موضوع الالتزام بالدوام الرسمي في جدولين، تناول اولهما مسألة مدد التأخير خلال سنة التقييم، اذ تم احتساب درجة 20/20 لمن لا يتأخر البتة عن دوامه الرسمي طيلة السنه، ودرجة 18-20 أو 19 للتأخير لمدة 7 ساعات فأقل، وهنا يبرز الخلل فكيف يتساوى في الدرجة المشار إليها من يتأخر خلال السنة لمدة دقيقة واحدة “وتمثل خصم درجة او درجتين” من 20 درجة بمن بتأخر 7 ساعات مثلاً.

ومن الاجدى ان تكون درجة 18-19/20 لمن يتأخر من 3 الى 7 ساعات مثلاً ولا تطبق على من يتأخر دقيقة واحدة فقط خلال السنة، هذا الى جانب ما ورد بذلك الجدول والذي منح 3 درجات فقط من 20 لمن يتأخر قرابة الـ50 ساعة خلال السنة.

كما ان اعمال المجموعة الخامسة المشار اليها الى باقي مجموعات التقييم لاسيما في مجال مدد التأخير خلال سنة التقيم وما جاء بالجدول رقم 1 يعد بمثابة ازدواجية في المخالفة او العقاب ان صح القول، فسيكون هناك خصمين بحق الموظف وهما الخصم المالي من راتبه الشهري، والخصم من درجات التقييم الـ20 بناء على مدد التأخير ومن ثم لا يجوز العقاب او المخالفة او الخصم سواء من درجات التقييم او الراتب عن فعل واحد او مخالفة واحدة لأن ذلك يتعارض مع ابسط قواعد العدالة في هذا الصدد.

ان احتساب قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 36 و41 /2006 مدد التأخير الواردة بهما دونما تأثير في ذلك على مدى الالتزام بالدوام الرسمي والتقييم للموظف، مرده الأخذ بعين الاعتبار لمشاكل المرور وازدحام السير بالطريق وما ينشأ عنه من تكدس وتعطل، وتفادي ما ينجم من سرعات وتهور القيادة وحوادث السيارات، وان وصول الموظف متأخراً لدقائق يسيرة خيراً من التعرض لتبعات ومخاطر الطريق والسرعة.

القراران سالفا الذكر قد اقرا مدد التأخير الواردة بهما وعدم احتسابها في ماهية تقييم اداء الموظفين التي اضحت منذ العام 2006 بمثابة حقوقاً مكتسبة لموظفي الديوان بل والدولة قاطبة من العاملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، وعلى ذلك تأمل النقابة بأن يعيد مجلس الخدمة المدنية النظر فيما جاء بقراره رقم 15/2017 في ذلك الشأن تحقيقاً للمصلحة العامة.

مشكلات وشكاوى

\ ما ابرز المشكلات التي تواجه الموظفين؟

– هناك العديد من المشكلات التي تواجه وتعترض موظفي الديوان لاسيما على صعيد التميز المادي الكادر والاعمال الاضافية واللجان وغيرها الى جانب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15/2017 والذي سبق تناوله، كما انه لا يوجد بالديوان مرآب للسيارات يكفي لسيارات موظفيه هذا الى عدم وجود كافتيريا لتلبية احتياجاتهم والمراجعين، ومنع الثلاجات حتى الصغيرة منها داخل مقار العمل مع اهميتها البالغة لاسيما لحفظ الادوية والعلاجات اللازمة لبعض الموظفين كمرضى السكر مثلاً.

\ ما ابرز الشكاوى التي يتقدم بها الموظفون الى النقابة؟

– لاشك في ان شكاوى الموظفين العاملين بالديوان والتي يتقدمون بها الى النقابة لبحثها وطرح الحلول الناجحة لها وصولاً الى الغائها او الحد منها، هي في الوقت نفسه عين المشكلات التي يواجهونها، فمتى برزت المشكلة صارت بشأنها الشكوى منها، وهو ما تم عرضه وتناوله بالبند السابق.

\ البعض يردد بأنه لا يجوز ان يرأس النقابة مدير بالديوان، هل هذا صحيح؟

– ان مما يؤسف له ان بعض الذين يرددون او يتمنون الا يترأس نقابة العاملين بالديوان مدير به لم يستندوا الى ثمة مرجعية او سنداً قانونياً او عرفاً ادارياً في ذلك الشأن، هذا الى جانب ان القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل بالقطاع الاهلي وما جاء بالباب الخامس منه والذي اكد على حق تكوين اتحادات لأصحاب العمل وان حق التنظيم النقابي مكفول وفقاً لأحكامه، مع سريانه على العاملين بالقطاع الاهلي وتطبيق احكامه على العاملين بكل من القطاعين الحكومي والنفطي.

واخيراً لائحة نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية لم تشترط ان لا يكون رئيس مجلس ادارة النقابة بالديوان مديراً به، ومن ثم فلم يحظر القانون ولا اللائحة رئاسة مدير الديوان لمجلس ادارة النقابة، وان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يكن هناك حظراً او منعاً صريحين، وعلى ذلك فلا مانع مطلقاً من ان يتولى رئاسة مجلس ادارة نقابة العاملين بالديوان احد مديرها بالديوان.