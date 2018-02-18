د.حمود الحطاب

د.حمود الحطاب

كميات هائلة من الموضوعات الطبية دخلت عالم “السكراب” المنظم, اعني عالم تاريخ الطب ولم تعد طبا ولا عادت معظمها مادة طبية يدرسها طلاب كليات الطب لأنها أصبحت تخصصا آخر لاعلاقة له بالعلاج الطبي والعمل العلاجي, ومع كل هذا البحر الهادر والمحيط السادر من المعلومات الطبية, فثقافتنا الطبية لاتعادل حتى نقطة ماء على خرم ابرة مصدية بالزنجار.

انظروا لتعليمنا وقصة «البعارين الميتة» التي اخذها الله من ذلك الرجل الصالح, كما يقول الدرس الاول في الصف الأول في مادة تدريس «التربية الإسلامية» في مدارسنا, وافهموا أي مستوى من العقول تعد المناهج الدراسية الآن لتدركوا أن مثل هذا الجهل بالتعليم والانتقاء والاختيار العشوائي غير المدروس وغير المقنن وغير العلمي ولا التربوي هو الذي يكون عقولنا نحن الشعب ، نحن الكبار الا من رحم الله ممن تخلص من ذلك الجلد الجهلي الذي طوقنا به جهلة اعداد المناهج الدراسية في جزيرة حياتنا المحاطة ببحار الغباء التكويني للعقل البشري.

من ثقة طبيبتي الكويتية بثقافة مراجعها في عيادتها, فتحت معي الدكتورة عبير موضوعات علمية طبية كاد عقلي يتمزق من قوتها وسعتها ومهنة الطبيب كما قالت الدكتورة اغلب نسبة عمل منها هي المهمة الوعظية الإرشادية, وكل مراجع وحسب ثقافته يوجه له الأطباء الحاذقون النصائح والإرشادات. ولما كانت ثقافة المجتمع الطبية ضحلة جدا لدرجة الصفر تقريبا, نتيجة لسوء انتقاء مواد التربية والتعليم في مناهجنا, فإن مهمة الأطباء, والحالة هذه تصبح عسيرة وأكثر من شاقة، ويصبح من نتيجتها تأخر الشفاء للمرضى، فالكثير منهم لا يفهم النصح الطبي ولا يدرك أهمية الالتزام بتعاليم الأطباء, وبهذا ايضا ترتفع تكلفة العلاج والصرف على الصحة بالملاييين والوعي الطبي يوفر كل هذا لو يعلمون, ولكنهم في غيهم يعمهون.

من الموضوعات التي ناقشتها الدكتورة موضوع البكتيريا النافعة التي نقتلها بأكل محتويات المواد الغذائية المعلبة وفي حياتنا.

كم نقتل يوميا من الاشياء النافعة ابتداء من وقت التعليم, حيث نقتل12 سنة تعليمية يقضيها المتعلم مأسورا مسجونا من غيرمحامين يدافعون عن سبب اسره بين هذه الاسوار, ومن غير ذنب ارتكبه, فتؤسر حرية طفولته وشبابه بعدم تنميتها وبحراسات مشددة ليتلقى تعليمات هتلرية مفروضة عليه لا تتلاءم ومرحلته العقلية في كل سنوات تعليمه… 12 سنة أسر لحاجة النمو الصحيح والتعليم المعاصر تضيع في سجون المدارس المهلهلة مناهجيا وتربويا وتثقيفيا مناسبا .ومن هنا لم تر الحكومة بأسا يوما عندما حولت مدرسة «طلحة الثانوية» الى سجن حقيقي. وقتلت ذكريات طلاب المدرسة فيها, ومنها كيف اصبحت مدرستهم سجنا آخر؟

ومن اجل حياة صحية وثقافة صحية, قالت الدكتورة: إن تناول الحبوب التي تحتوي البكتيريا النافعة اصبح ضروريا وعلى مستوى العالم كله شرقيه وغربيه فلقد انتشر بين الناس الأمراض التي تصيب القولون وأجهزة الهضم نتيجة لضعف البكتيريا النافعة في الجسم, والتي تفتك بها تلك المواد الحافظة والتي هي موجودة حتى في الخبز الذي يستطيع البقاء من دون تعفن اياما عدة. ملاحظة مهمة: الدكتورة ناقشت معي المعلومات الطبية فقط, أما باقي الموضوعات في المقالة فهي من ربط الكاتب وتعليقاته وليس من راي الطبيبة ولا طرح معها هذه الموضوعات. وأخيرا فالموضوع الصحي هذا لا تغلق نهايته نهاية مقالة..الى اللقاء.

كاتب كويتي