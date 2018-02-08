البلدية: تحرير 63 مخالفة وإزالة 717 إعلانا

نفذت ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء الكثير من الحملات التفتيشية شهر يناير الماضي اسفرت عن تحرير 63 مخالفة وازالة 717 اعلانا مخالفا واوضح مدير الادارة محمد الشمري في بيان صحافي للبلدية امس ان الحملات التفتيشية شملت الكشف على 200 محل الى جانب وازالة الاعلانات المخالفة للوائح ونظم البلدية من شوارع وميادين المحافظة ومن جانبها دعت ادارة العلاقات العامة للمواطنين والمقيمين الى اتصال على الخط الساخن 139 في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية او التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة انه سيتم التعامل مكع شكاواهم على الفور.
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