اعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت استقبال 54 شكوى عبر الخط الساخن « 139 « لقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر يناير الماضي.

اضافت ان الشكاوى شملت مجالات النظافة العامة (شكاوى وجود مخلفات قمامة، شكاوى عدم تفريغ حاويات وعدم تنظيفها وغسيلها، طلب حاويات نظافة، وجود قمامة أثاث مستعمل ،أشجار أمام المنازل والساحات، شكاوى سقوط (أشجار،حديد، إطارات، سقوط عامود إنارة، كثبان رملية، صخر ، صلبوخ ).

واوضحت ان الشكاوى شملت رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق وشكاوى سيارات، قوارب، شاليهات مهملة، شكاوى مخلفات بناء وعدم التقيد بالسلامة وإزعاج الجيران ،شكاوى محلات ومطاعم بدون ترخيص، شكاوى تعدي على أملاك الدولة.

وأشار تقرير العلاقات العامة إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولي حيث بلغ عددها 12 شكوى تلتها محافظة الأحمدي 11 شكوى وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوى والتي بلغت 10 شكاوى فيما جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوى حيث تلقت 9 شكاوى وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة الخامسة من حيث عدد الشكاوى والتي بلغت 7 شكاوى وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الشكاوى المتلقاة والتي بلغت 5 شكاوى.