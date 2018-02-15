البلدية حررت 20 مخالفة لمحال في الفحيحيل والعقيلة

نفذت إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي حملة تفتيشية على المحال التجارية في منطقتي الفحيحيل والعقيلة اسفرت عن تحرير20 محضر مخالفة .

وأوضح مدير الإدارة طلال العقاب في بيان صحافي للبلدية امس أن الجولة تركزت على منطقتي الفحيحيل والعقيلة بمشاركة مجموعة من المتدربين لإتاحة الفرصة لهم وتعريفهم عن قرب بطبيعة العمل الميداني ومنحهم التوجيهات اللازمة والتي ستكون لهم بمثابة شرح واقعي على أرض الميدان خلال عمليات التفتيش على المحلات.

وأشار العقاب إلى أن المخالفات المحررة خلال الحملة اشتملت على 11 محضر مخالفة إشغال طريق تمثلت في إستغلال المساحات المقابلة للمحال ودون ترخيص من قبل البلدية كوضع ثلاجات خارجية أو طاولات وكراسي وسواتر، بالاضافة الى 9 مخالفات إشتراطات نظافة عامة فضلا عن تحرير تعهدات لاصحاب محلات تجارية لمخالفتهم إشتراطات النظافة العامة.