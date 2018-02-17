البلدية :1.4 مليون دينار غرامات على شركات النظافة في الفروانية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية عرضت عقوبات على شركات التنظيف كانت حصيلتها مليون و 396 الفا و 905 دنانير خلال الفترة من1 أغسطس 2016 وحتى نهاية العقود في 24 نوفمبر2017

وذلك في اطار الجزاءات والغرامات على عقود النظافة المبرمة بين البلدية وشركات النظافة بالمحافظة.

وأوضحت الإدارة في بيان صحافي امس أن العقوبات شملت الشركة الخاصة بالعقد الأول للنظافة التي طبق عليها غرامة بلغت 162 ألفا و877 دينارا وذلك لعدم التزامها ببنود العقد، كما أوقعت غرامة قيمتها 175 ألفا و774 دينارا على الشركة المسؤولة عن العقد الثاني للنظافة وذلك لإخلالها ببنود العقد من حيث النظافة وتوفير الآليات.

اضافت أما الشركة المسؤولة عن العقد الثالث للنظافة فقد طبق عليها غرامة بلغت مليونا و 58الفا و253 دينارا وذلك بسبب تقصيرها في توفير الآليات وعدم رفع المخلفات والحاويات.