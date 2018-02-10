البلدية: 7 إنذارات لعقارات مخالفة في “سعد العبدالله”

نفذت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء جولة تفتيشية على منطقة سعد العبدالله وعدد من مناطق المحافظة استهدفت التأكد من التزام أصحاب العقارات بلائحة البناء بقانون رقم 33/2016بشأن بلدية الكويت و رصد أي مخالفات للبناء أوتعديات على أملاك الدولة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور .
وأوضح مدير الإدارة م.أحمد العنزي في بيان صحافي للبلدية أمس بأن هذه الجولة جاءت في سياق الجولات الميدانية التي ينفذها مفتشو الإدارة، مشيرا إلى أنها استمرت 3 ساعات وأسفرت عن توجيه 7 انذارات لعقارات مخالفة للائحة البناء .
من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة أصحاب العقارات الى الالتزام التام بقوانين ولوائح البناء المنصوص عليها في قانون البلدية رقم 33/2016 , كما دعتهم إلى الإتصال على الخط الساخن 139 والذي يعمل على مدار الساعة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية في حال وجود أي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي.