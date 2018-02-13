عواصم – وكالات: كشفت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أنها خصصت مبلغ 550 مليون دولار من ميزانية العام 2019، لتدريب وتجهيز “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) وتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وذكرت البنتاغون أول من أمس، إنها خصصت 300 مليون دولار من ميزانية العام 2019، لتدريب وتجهيز “قسد”، كما خصصت 250 مليون دولار لتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وأضافت إن “قسد” شرعت في تدريب قوات أمن داخلي، وقوات أمن حدود، وخبراء مفرقعات، وتخطط لإعادة تشكيل قوات مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن الولايات المتحدة دربت في سورية نحو 12 ألف جندي، معظمهم من “قسد”، مشيرة إلى أن عدد الجنود الأميركيين في سورية زاد لأربعة أضعاف، إذ يبلغ نحو ألفي جندي حالياً.

وأضافت إن الجيش الأميركي جهز “قسد”، وأنه سيتعقب الأسلحة التي قدمها لهم حتى يتأكد من أنها تستخدم في الأهداف الصحيحة، مؤكدة أنه تم تدريب هذه القوات من أجل تحقيق الاستقرار والأمن بالمناطق التي استعيدت من قبضة تنظيم “داعش”.

من جهتها، حذرت تركيا أمس، من دفعة “الأموال” الجديدة التي ينتظر أن تضخها الولايات المتحدة في شرايين “قسد”، التي “قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام تكتل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إن “قرار الولايات المتحدة مواصلة تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية سيؤثر على قرارات تركيا مستقبلاً”.

وأضاف “قرار حليفنا تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب… سيؤثر قطعاً على القرارات التي سنتخذها”.

وأوضح أنه “سيكون من الأفضل بالنسبة لهم عدم الوقوف في صف الإرهابيين الذين يدعمونهم حالياً. أنا أناشد شعب الولايات المتحدة هذا المال يأتي من ميزانية الولايات المتحدة يأتي من جيوب أفراد الشعب”.

وأكّد أنه لا يحق لأميركا، التي تتواجد في سورية رغم بعدها الجغرافي عنها، أن تنظّر على تركيا وتطلب منها عدم التدخل وهي التي لها حدود مع سورية بنحو 900 كيلومتراً.

وأضاف إنه “لا يحق لأحد، في إشارة إلى أميركا، أن يلعب على وتيرة محاربة داعش، سيناريو داعش انتهى في سورية، وباتت اللعبة مكشوفة”.

وأشار “من الواضح أن من يقولون سنرد بشكل عدائي اذا ضربتمونا، لم يجربوا من قبل صفعة عثمانية”،في إشارة إلى تصريحات أدلى بها اللفتنانت جنرال الأميركي بول فانك خلال زيارة لمنبج.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن الولايات المتحدة، تخطط للبقاء في سورية لمدة طويلة وربما للأبد.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز، إنه “بشكل عام نحن نشك، على أساس بعض العلامات، في أن الولايات المتحدة تريد البقاء في سورية لمدة طويلة وربما للأبد”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اعتادت أن تؤكد أن الهدف الوحيد لوجود قواتها في سورية هو حربها ضد “داعش”، و”لكن بعد محاربة الإرهاب فسرت واشنطن وجودها في سورية بشكل مختلف”.

وأضاف إن الولايات المتحدة كانت تتصرف بشكل منفرد وخطير مما يعرض السلامة الإقليمية السورية للخطر.

وأوضح أن “الأميركيين، من وجهة نظري، يحاولون التصرف بخطوات أحادية خطيرة، وهذه الخطوات تبدو كجزء من مسار تأسيس شبه دولة على جزء كبير من الأراضي السورية بداية من الضفة الشرقية لنهر الفرات وحتى الحدود العراقية، وهذا من شأنه تقويض السلامة الإقليمية السورية”.

وأعرب عن أمله في أن تضمن الأمم المتحدة شفافية العملية الدستورية في سورية، مضيفاً إن الأمم المتحدة، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القرار رقم 2254 المسؤول عن إقامة حوار سوري شامل، عليها أن تأخذ في اعتبارها الحاجة إلى وقف خطوات الخارجيين التي تؤدي إلى تقويض مبادئ التسوية المنصوص عليها في القرار.

وتطرق إلى عملية السلام السورية، مؤكداً استمرار دعم بلاده لمشاركة الأكراد فيها، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي كان قصير النظر، متجاهلاً الموقف التركي من الأكراد.