البنك الأهلي يدعم فعاليات المؤتمر الخامس لطب طوارئ الأطفال

رعى البنك الأهلي الكويتي مؤتمر طب طوارئ الأطفال الخامس الذي عُقد مؤخرا في فندق ميلينيوم.

تأتي هذه الرعاية إيمانا من التزام البنك الأهلي الكويتي بمساندة ودعم المبادرات الاجتماعية التي تطور وتنمي قدرات الأطباء في الكويت. ويعتبر مؤتمر طب طوارئ الأطفال الخامس فرصة لتقديم الدعم بهدف تطوير الخدمات الطبية التي تلبي احتياجات الأطفال واكتساب مهارات التشخيص والعلاج وإنقاذ الأطفال في الحالات الطارئة.

حضرت سحر الذربان، مدير أول الاتصالات والعلاقات الخارجية الحفل الختامي للمؤتمر نيابةً عن البنك الأهلي الكويتي ، حيث استلمت درع الشكر والتقدير من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

والجدير بالذكر أن لجنة البورد الكويتي لطب الأطفال نظمت محاضرات وورش عمل شارك فيها متحدثون من داخل وخارج الكويت بهدف تزويد أطباء الأطفال بالمعرفة اللازمة لتحسين أدائهم اليومي وعمليات الطوارئ حيث تم تقديم التدريب اللازم لعدد 120 من ممارسي طب الأطفال من داخل وخارج الكويت.