البنك الأهلي يرعى مهرجان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

رعى البنك الأهلي الكويتي المهرجان الوطني الذي نظمته إدارة التأهيل المهني التابعة للهيئة العامة لذوي الإعاقة احتفالاً بالعيد والوطني وعيد التحرير الذي شارك في تقديمه مجموعة من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أقيم الحفل بهدف تسليط الضوء على أهمية دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع مشاركتهم مع سائر فئات المجتمع ولاسيما بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وقد تخلل هذا الحفل عدة فقرات قدمها أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حرصاً على تعزيز الحس الوطني وترسيخ الشعور بالانتماء لأرض الوطن.

تم تكريم البنك الأهلي بحضور ممثله علي البغلي – مدير أول الاتصالات والعلاقات الخارجية من قبل إدارة التأهيل المهني تقديراً لدور البنك الأهلي الكويتي في دعم الأنشطة الاجتماعية المختلفة بالكويت.