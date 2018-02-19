تطبيقا لستراتيجيته لتسهيل وتبسيط الخدمات المصرفية (بنك أسهل)، وبمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، أعلن البنك الأهلي الكويتي امس عن مكافأة عملائه الذين يقومون بتسديد فواتير هواتفهم عبر تطبيق الأهلي للهواتف الذكية أو من خلال موقع الأهلي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت eahli.com ، وذلك باسترجاع 5% نقدا من قيمة الفاتورة وبحد أقصى 200 د.ك للفاتورة حيث يبلغ الخصم 10 د.ك. وسوف تستمر الحملة الترويجية خلال الفترة من 20 فبراير إلى 10 مارس 2018 وتشمل جميع عملاء البنك الأهلي الكويتي.

أطلق البنك الأهلي خدمة دفع الفواتير إلكترونيا بهدف توفير خدمات تسديد الفواتير بشكل أكثر سهولة ويسر، سواء لعملاء الدفع المسبق أو الآجل، من خلال طريقة آمنة وسهلة، دون الحاجة لتسجيل تفاصيل بطاقاتهم المصرفية بل بمجرد إدخال أرقام هواتفهم النقالة التي يرغبون بتسديد فواتيرها.

يأتي العرض الترويجي ضمن إطار ستراتيجية البنك الأهلي الكويتي بتبسيط وتسهيل الخدمات المصرفية والتي تركز على تقديم خدمات مالية أسهل وأبسط لكافة عملائه، مع سرعة التنفيذ والأمان والراحة.